SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant

7.2700 USD 0.2100 (2.97%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SOUNW ha avuto una variazione del 2.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.9000 e ad un massimo di 7.4999.

Segui le dinamiche di SoundHound AI Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.9000 7.4999
Intervallo Annuale
1.7100 21.5000
Chiusura Precedente
7.0600
Apertura
6.9000
Bid
7.2700
Ask
7.2730
Minimo
6.9000
Massimo
7.4999
Volume
265
Variazione giornaliera
2.97%
Variazione Mensile
30.99%
Variazione Semestrale
102.51%
Variazione Annuale
301.66%
