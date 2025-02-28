Valute / SOUNW
SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant
7.2700 USD 0.2100 (2.97%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOUNW ha avuto una variazione del 2.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.9000 e ad un massimo di 7.4999.
Segui le dinamiche di SoundHound AI Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SOUNW News
Intervallo Giornaliero
6.9000 7.4999
Intervallo Annuale
1.7100 21.5000
- Chiusura Precedente
- 7.0600
- Apertura
- 6.9000
- Bid
- 7.2700
- Ask
- 7.2730
- Minimo
- 6.9000
- Massimo
- 7.4999
- Volume
- 265
- Variazione giornaliera
- 2.97%
- Variazione Mensile
- 30.99%
- Variazione Semestrale
- 102.51%
- Variazione Annuale
- 301.66%
20 settembre, sabato