SOUNW: SoundHound AI Inc - Warrant
7.0100 USD 0.1084 (1.57%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SOUNW de hoy ha cambiado un 1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.6000, mientras que el máximo ha alcanzado 7.1600.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SoundHound AI Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
6.6000 7.1600
Rango anual
1.7100 21.5000
- Cierres anteriores
- 6.9016
- Open
- 7.0900
- Bid
- 7.0100
- Ask
- 7.0130
- Low
- 6.6000
- High
- 7.1600
- Volumen
- 132
- Cambio diario
- 1.57%
- Cambio mensual
- 26.31%
- Cambio a 6 meses
- 95.26%
- Cambio anual
- 287.29%
