SOMN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SOUTHERN CO hisse senedi 49.8599 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 49.8599 - 50.2900 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 50.3200 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 13 değerine ulaştı. SOMN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SOUTHERN CO hisse senedi temettü ödüyor mu? SOUTHERN CO hisse senedi şu anda 49.8599 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.76% ve USD değerlerini izler. SOMN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SOMN hisse senedi nasıl alınır? SOUTHERN CO hisselerini şu anki 49.8599 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 49.8599 ve Ask 49.8629 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 13 ve günlük değişim oranı -0.76% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SOMN fiyat hareketlerini takip edin.

SOMN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SOUTHERN CO hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 49.8900 - 50.4899 ve mevcut fiyatı 49.8599 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 49.8599 veya Ask 49.8629 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.76% ve 6 aylık değişim oranı -0.76% değerlerini karşılaştırır. SOMN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SOUTHERN CO hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SOUTHERN CO hisse senedi yıllık olarak 50.4899 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 49.8900 - 50.4899). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 50.3200 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SOUTHERN CO performansını takip edin.

SOUTHERN CO hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SOUTHERN CO (SOMN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 49.8900 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 49.8599 ve hareket ettiği yıllık aralık 49.8900 - 50.4899 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SOMN fiyat hareketlerini izleyin.