SOMN: SOUTHERN CO

49.8599 USD 0.4601 (0.91%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOMNの今日の為替レートは、-0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり49.8599の安値と50.2900の高値で取引されました。

SOUTHERN COダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SOMN株の現在の価格は？

SOUTHERN COの株価は本日49.8599です。49.8599 - 50.2900内で取引され、前日の終値は50.3200、取引量は13に達しました。SOMNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SOUTHERN COの株は配当を出しますか？

SOUTHERN COの現在の価格は49.8599です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.76%やUSDにも注目します。SOMNの動きはライブチャートで確認できます。

SOMN株を買う方法は？

SOUTHERN COの株は現在49.8599で購入可能です。注文は通常49.8599または49.8629付近で行われ、13や-0.76%が市場の動きを示します。SOMNの最新情報はライブチャートで確認できます。

SOMN株に投資する方法は？

SOUTHERN COへの投資では、年間の値幅49.8900 - 50.4899と現在の49.8599を考慮します。注文は多くの場合49.8599や49.8629で行われる前に、-0.76%や-0.76%と比較されます。SOMNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SOUTHERN COの株の最高値は？

SOUTHERN COの過去1年の最高値は50.4899でした。49.8900 - 50.4899内で株価は大きく変動し、50.3200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SOUTHERN COのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SOUTHERN COの株の最低値は？

SOUTHERN CO(SOMN)の年間最安値は49.8900でした。現在の49.8599や49.8900 - 50.4899と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SOMNの動きはライブチャートで確認できます。

SOMNの株式分割はいつ行われましたか？

SOUTHERN COは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、50.3200、-0.76%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
49.8599 50.2900
1年のレンジ
49.8599 50.4899
以前の終値
50.3200
始値
50.2400
買値
49.8599
買値
49.8629
安値
49.8599
高値
50.2900
出来高
13
1日の変化
-0.91%
1ヶ月の変化
-0.76%
6ヶ月の変化
-0.76%
1年の変化
-0.76%
