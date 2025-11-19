- 概要
SOMN: SOUTHERN CO
SOMNの今日の為替レートは、-0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり49.8599の安値と50.2900の高値で取引されました。
SOUTHERN COダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SOMN株の現在の価格は？
SOUTHERN COの株価は本日49.8599です。49.8599 - 50.2900内で取引され、前日の終値は50.3200、取引量は13に達しました。SOMNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SOUTHERN COの株は配当を出しますか？
SOUTHERN COの現在の価格は49.8599です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.76%やUSDにも注目します。SOMNの動きはライブチャートで確認できます。
SOMN株を買う方法は？
SOUTHERN COの株は現在49.8599で購入可能です。注文は通常49.8599または49.8629付近で行われ、13や-0.76%が市場の動きを示します。SOMNの最新情報はライブチャートで確認できます。
SOMN株に投資する方法は？
SOUTHERN COへの投資では、年間の値幅49.8900 - 50.4899と現在の49.8599を考慮します。注文は多くの場合49.8599や49.8629で行われる前に、-0.76%や-0.76%と比較されます。SOMNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SOUTHERN COの株の最高値は？
SOUTHERN COの過去1年の最高値は50.4899でした。49.8900 - 50.4899内で株価は大きく変動し、50.3200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SOUTHERN COのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SOUTHERN COの株の最低値は？
SOUTHERN CO(SOMN)の年間最安値は49.8900でした。現在の49.8599や49.8900 - 50.4899と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SOMNの動きはライブチャートで確認できます。
SOMNの株式分割はいつ行われましたか？
SOUTHERN COは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、50.3200、-0.76%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 50.3200
- 始値
- 50.2400
- 買値
- 49.8599
- 買値
- 49.8629
- 安値
- 49.8599
- 高値
- 50.2900
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- -0.91%
- 1ヶ月の変化
- -0.76%
- 6ヶ月の変化
- -0.76%
- 1年の変化
- -0.76%
