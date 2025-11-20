- Übersicht
SOMN: SOUTHERN CO
Der Wechselkurs von SOMN hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.5550 bis zu einem Hoch von 50.2900 gehandelt.
Verfolgen Sie die SOUTHERN CO-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SOMN heute?
Die Aktie von SOUTHERN CO (SOMN) notiert heute bei 49.5550. Sie wird innerhalb einer Spanne von 49.5550 - 50.2900 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 50.3200 und das Handelsvolumen erreichte 30. Das Live-Chart von SOMN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SOMN Dividenden?
SOUTHERN CO wird derzeit mit 49.5550 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SOMN zu verfolgen.
Wie kaufe ich SOMN-Aktien?
Sie können Aktien von SOUTHERN CO (SOMN) zum aktuellen Kurs von 49.5550 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.5550 oder 49.5580 platziert, während 30 und -1.36% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SOMN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SOMN-Aktien?
Bei einer Investition in SOUTHERN CO müssen die jährliche Spanne 49.5550 - 50.4899 und der aktuelle Kurs 49.5550 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.36% und -1.36%, bevor sie Orders zu 49.5550 oder 49.5580 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SOMN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SOUTHERN CO?
Der höchste Kurs von SOUTHERN CO (SOMN) im vergangenen Jahr lag bei 50.4899. Innerhalb von 49.5550 - 50.4899 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 50.3200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SOUTHERN CO mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SOUTHERN CO?
Der niedrigste Kurs von SOUTHERN CO (SOMN) im Laufe des Jahres betrug 49.5550. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.5550 und der Spanne 49.5550 - 50.4899 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SOMN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SOMN statt?
SOUTHERN CO hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 50.3200 und -1.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.3200
- Eröffnung
- 50.2400
- Bid
- 49.5550
- Ask
- 49.5580
- Tief
- 49.5550
- Hoch
- 50.2900
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -1.52%
- Monatsänderung
- -1.36%
- 6-Monatsänderung
- -1.36%
- Jahresänderung
- -1.36%
- Akt
-
- Erw
- 3.9
- Vorh
- -12.8
- Akt
-
- Erw
- 6.1
- Vorh
- 4.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 4.08 M
- Vorh
- 4.06 M
- Akt
-
- Erw
- 4.3%
- Vorh
- 1.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 1.734%