SOMN: SOUTHERN CO

49.5550 USD 0.7650 (1.52%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOMN hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.5550 bis zu einem Hoch von 50.2900 gehandelt.

Verfolgen Sie die SOUTHERN CO-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SOMN heute?

Die Aktie von SOUTHERN CO (SOMN) notiert heute bei 49.5550. Sie wird innerhalb einer Spanne von 49.5550 - 50.2900 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 50.3200 und das Handelsvolumen erreichte 30. Das Live-Chart von SOMN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SOMN Dividenden?

SOUTHERN CO wird derzeit mit 49.5550 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SOMN zu verfolgen.

Wie kaufe ich SOMN-Aktien?

Sie können Aktien von SOUTHERN CO (SOMN) zum aktuellen Kurs von 49.5550 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.5550 oder 49.5580 platziert, während 30 und -1.36% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SOMN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SOMN-Aktien?

Bei einer Investition in SOUTHERN CO müssen die jährliche Spanne 49.5550 - 50.4899 und der aktuelle Kurs 49.5550 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.36% und -1.36%, bevor sie Orders zu 49.5550 oder 49.5580 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SOMN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SOUTHERN CO?

Der höchste Kurs von SOUTHERN CO (SOMN) im vergangenen Jahr lag bei 50.4899. Innerhalb von 49.5550 - 50.4899 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 50.3200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SOUTHERN CO mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SOUTHERN CO?

Der niedrigste Kurs von SOUTHERN CO (SOMN) im Laufe des Jahres betrug 49.5550. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.5550 und der Spanne 49.5550 - 50.4899 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SOMN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SOMN statt?

SOUTHERN CO hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 50.3200 und -1.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
49.5550 50.2900
Jahresspanne
49.5550 50.4899
Vorheriger Schlusskurs
50.3200
Eröffnung
50.2400
Bid
49.5550
Ask
49.5580
Tief
49.5550
Hoch
50.2900
Volumen
30
Tagesänderung
-1.52%
Monatsänderung
-1.36%
6-Monatsänderung
-1.36%
Jahresänderung
-1.36%
20 November, Donnerstag
13:30
USD
Philadelphia Fed Index der Unternehmer
Akt
Erw
3.9
Vorh
-12.8
13:30
USD
Philadelphia Fed, Beschäftigung
Akt
Erw
6.1
Vorh
4.6
13:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
13:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
14:30
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
15:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.08 M
Vorh
4.06 M
15:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
4.3%
Vorh
1.5%
15:00
USD
CB wirtschaftlicher Frühindikator m/m
Akt
Erw
Vorh
16:00
USD
Fed Gouverneur Cook spricht
Akt
Erw
Vorh
18:00
USD
10-jährige TIPS Auktion
Akt
Erw
Vorh
1.734%