SOMN: SOUTHERN CO
Le taux de change de SOMN a changé de -0.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.8599 et à un maximum de 50.2900.
Suivez la dynamique SOUTHERN CO. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SOMN aujourd'hui ?
L'action SOUTHERN CO est cotée à 49.8599 aujourd'hui. Elle se négocie dans 49.8599 - 50.2900, a clôturé hier à 50.3200 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de SOMN présente ces mises à jour.
L'action SOUTHERN CO verse-t-elle des dividendes ?
SOUTHERN CO est actuellement valorisé à 49.8599. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SOMN.
Comment acheter des actions SOMN ?
Vous pouvez acheter des actions SOUTHERN CO au cours actuel de 49.8599. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.8599 ou de 49.8629, le 13 et le -0.76% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SOMN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SOMN ?
Investir dans SOUTHERN CO implique de prendre en compte la fourchette annuelle 49.8900 - 50.4899 et le prix actuel 49.8599. Beaucoup comparent -0.76% et -0.76% avant de passer des ordres à 49.8599 ou 49.8629. Consultez le graphique du cours de SOMN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SOUTHERN CO ?
Le cours le plus élevé de SOUTHERN CO l'année dernière était 50.4899. Au cours de 49.8900 - 50.4899, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 50.3200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SOUTHERN CO sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SOUTHERN CO ?
Le cours le plus bas de SOUTHERN CO (SOMN) sur l'année a été 49.8900. Sa comparaison avec 49.8599 et 49.8900 - 50.4899 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SOMN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SOMN a-t-elle été divisée ?
SOUTHERN CO a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 50.3200 et -0.76% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 50.3200
- Ouverture
- 50.2400
- Bid
- 49.8599
- Ask
- 49.8629
- Plus Bas
- 49.8599
- Plus Haut
- 50.2900
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- -0.91%
- Changement Mensuel
- -0.76%
- Changement à 6 Mois
- -0.76%
- Changement Annuel
- -0.76%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -3.426 M
- Fcst
- -1.460 M
- Prev
- 6.413 M
- Act
- -0.698 M
- Fcst
- 0.034 M
- Prev
- -0.346 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.506%
- Act
-
- Fcst
- Prev