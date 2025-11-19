- Visão do mercado
SOMN: SOUTHERN CO
A taxa do SOMN para hoje mudou para -0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.8599 e o mais alto foi 50.2900.
Veja a dinâmica do par de moedas SOUTHERN CO. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SOMN hoje?
Hoje SOUTHERN CO (SOMN) está avaliado em 49.8599. O instrumento é negociado dentro de 49.8599 - 50.2900, o fechamento de ontem foi 50.3200, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SOMN em tempo real.
As ações de SOUTHERN CO pagam dividendos?
Atualmente SOUTHERN CO está avaliado em 49.8599. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.76% e USD. Monitore os movimentos de SOMN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SOMN?
Você pode comprar ações de SOUTHERN CO (SOMN) pelo preço atual 49.8599. Ordens geralmente são executadas perto de 49.8599 ou 49.8629, enquanto 13 e -0.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SOMN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SOMN?
Investir em SOUTHERN CO envolve considerar a faixa anual 49.8900 - 50.4899 e o preço atual 49.8599. Muitos comparam -0.76% e -0.76% antes de enviar ordens em 49.8599 ou 49.8629. Estude as mudanças diárias de preço de SOMN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SOUTHERN CO?
O maior preço de SOUTHERN CO (SOMN) no último ano foi 50.4899. As ações oscilaram bastante dentro de 49.8900 - 50.4899, e a comparação com 50.3200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SOUTHERN CO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SOUTHERN CO?
O menor preço de SOUTHERN CO (SOMN) no ano foi 49.8900. A comparação com o preço atual 49.8599 e 49.8900 - 50.4899 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SOMN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SOMN?
No passado SOUTHERN CO passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 50.3200 e -0.76% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 50.3200
- Open
- 50.2400
- Bid
- 49.8599
- Ask
- 49.8629
- Low
- 49.8599
- High
- 50.2900
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.91%
- Mudança mensal
- -0.76%
- Mudança de 6 meses
- -0.76%
- Mudança anual
- -0.76%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -3.426 milh
- Projeç.
- -1.460 milh
- Prév.
- 6.413 milh
- Atu.
- -0.698 milh
- Projeç.
- 0.034 milh
- Prév.
- -0.346 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.506%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.