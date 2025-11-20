- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SOMN: SOUTHERN CO
Il tasso di cambio SOMN ha avuto una variazione del -1.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.5550 e ad un massimo di 50.2900.
Segui le dinamiche di SOUTHERN CO. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SOMN oggi?
Oggi le azioni SOUTHERN CO sono prezzate a 49.5550. Viene scambiato all'interno di 49.5550 - 50.2900, la chiusura di ieri è stata 50.3200 e il volume degli scambi ha raggiunto 30. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SOMN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SOUTHERN CO pagano dividendi?
SOUTHERN CO è attualmente valutato a 49.5550. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SOMN.
Come acquistare azioni SOMN?
Puoi acquistare azioni SOUTHERN CO al prezzo attuale di 49.5550. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.5550 o 49.5580, mentre 30 e -1.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SOMN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SOMN?
Investire in SOUTHERN CO implica considerare l'intervallo annuale 49.5550 - 50.4899 e il prezzo attuale 49.5550. Molti confrontano -1.36% e -1.36% prima di effettuare ordini su 49.5550 o 49.5580. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SOMN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SOUTHERN CO?
Il prezzo massimo di SOUTHERN CO nell'ultimo anno è stato 50.4899. All'interno di 49.5550 - 50.4899, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 50.3200 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SOUTHERN CO utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SOUTHERN CO?
Il prezzo più basso di SOUTHERN CO (SOMN) nel corso dell'anno è stato 49.5550. Confrontandolo con gli attuali 49.5550 e 49.5550 - 50.4899 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SOMN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SOMN?
SOUTHERN CO ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 50.3200 e -1.36%.
- Chiusura Precedente
- 50.3200
- Apertura
- 50.2400
- Bid
- 49.5550
- Ask
- 49.5580
- Minimo
- 49.5550
- Massimo
- 50.2900
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- -1.52%
- Variazione Mensile
- -1.36%
- Variazione Semestrale
- -1.36%
- Variazione Annuale
- -1.36%
- Agire
-
- Fcst
- 3.9
- Prev
- -12.8
- Agire
-
- Fcst
- 6.1
- Prev
- 4.6
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 4.08 M
- Prev
- 4.06 M
- Agire
-
- Fcst
- 4.3%
- Prev
- 1.5%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 1.734%