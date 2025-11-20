QuotazioniSezioni
SOMN: SOUTHERN CO

49.5550 USD 0.7650 (1.52%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SOMN ha avuto una variazione del -1.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.5550 e ad un massimo di 50.2900.

Segui le dinamiche di SOUTHERN CO. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SOMN oggi?

Oggi le azioni SOUTHERN CO sono prezzate a 49.5550. Viene scambiato all'interno di 49.5550 - 50.2900, la chiusura di ieri è stata 50.3200 e il volume degli scambi ha raggiunto 30. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SOMN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SOUTHERN CO pagano dividendi?

SOUTHERN CO è attualmente valutato a 49.5550. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SOMN.

Come acquistare azioni SOMN?

Puoi acquistare azioni SOUTHERN CO al prezzo attuale di 49.5550. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.5550 o 49.5580, mentre 30 e -1.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SOMN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SOMN?

Investire in SOUTHERN CO implica considerare l'intervallo annuale 49.5550 - 50.4899 e il prezzo attuale 49.5550. Molti confrontano -1.36% e -1.36% prima di effettuare ordini su 49.5550 o 49.5580. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SOMN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SOUTHERN CO?

Il prezzo massimo di SOUTHERN CO nell'ultimo anno è stato 50.4899. All'interno di 49.5550 - 50.4899, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 50.3200 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SOUTHERN CO utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SOUTHERN CO?

Il prezzo più basso di SOUTHERN CO (SOMN) nel corso dell'anno è stato 49.5550. Confrontandolo con gli attuali 49.5550 e 49.5550 - 50.4899 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SOMN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SOMN?

SOUTHERN CO ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 50.3200 e -1.36%.

Intervallo Giornaliero
49.5550 50.2900
Intervallo Annuale
49.5550 50.4899
Chiusura Precedente
50.3200
Apertura
50.2400
Bid
49.5550
Ask
49.5580
Minimo
49.5550
Massimo
50.2900
Volume
30
Variazione giornaliera
-1.52%
Variazione Mensile
-1.36%
Variazione Semestrale
-1.36%
Variazione Annuale
-1.36%
20 novembre, giovedì
13:30
USD
Indice Manifatturiero della Fed di Filadelfia
Agire
Fcst
3.9
Prev
-12.8
13:30
USD
Occupazione della Fed di Filadelfia
Agire
Fcst
6.1
Prev
4.6
13:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
13:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
15:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.08 M
Prev
4.06 M
15:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
4.3%
Prev
1.5%
15:00
USD
CB Leading Economic Index m/m
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Cook
Agire
Fcst
Prev
18:00
USD
Asta TIPS a 10 anni
Agire
Fcst
Prev
1.734%