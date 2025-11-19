- Panorámica
SOMN: SOUTHERN CO
El tipo de cambio de SOMN de hoy ha cambiado un -0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.8599, mientras que el máximo ha alcanzado 50.2900.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SOUTHERN CO. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SOMN hoy?
SOUTHERN CO (SOMN) se evalúa hoy en 49.8599. El instrumento se negocia dentro de 49.8599 - 50.2900; el cierre de ayer ha sido 50.3200 y el volumen comercial ha alcanzado 13. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SOMN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SOUTHERN CO?
SOUTHERN CO se evalúa actualmente en 49.8599. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.76% y USD. Monitoree los movimientos de SOMN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SOMN?
Puede comprar acciones de SOUTHERN CO (SOMN) al precio actual de 49.8599. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 49.8599 o 49.8629, mientras que 13 y -0.76% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SOMN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SOMN?
Invertir en SOUTHERN CO implica tener en cuenta el rango anual 49.8900 - 50.4899 y el precio actual 49.8599. Muchos comparan -0.76% y -0.76% antes de colocar órdenes en 49.8599 o 49.8629. Estudie los cambios diarios de precios de SOMN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SOUTHERN CO?
El precio más alto de SOUTHERN CO (SOMN) en el último año ha sido 50.4899. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 49.8900 - 50.4899, una comparación con 50.3200 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SOUTHERN CO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SOUTHERN CO?
El precio más bajo de SOUTHERN CO (SOMN) para el año ha sido 49.8900. La comparación con los actuales 49.8599 y 49.8900 - 50.4899 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SOMN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SOMN?
En el pasado, SOUTHERN CO ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 50.3200 y -0.76% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 50.3200
- Open
- 50.2400
- Bid
- 49.8599
- Ask
- 49.8629
- Low
- 49.8599
- High
- 50.2900
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- -0.91%
- Cambio mensual
- -0.76%
- Cambio a 6 meses
- -0.76%
- Cambio anual
- -0.76%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -3.426 M
- Pronós.
- -1.460 M
- Prev.
- 6.413 M
- Act.
- -0.698 M
- Pronós.
- 0.034 M
- Prev.
- -0.346 M
- Act.
- 4.706%
- Pronós.
- Prev.
- 4.506%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.