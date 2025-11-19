КотировкиРазделы
SOMN: SOUTHERN CO

49.8599 USD 0.4601 (0.91%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOMN за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.8599, а максимальная — 50.2900.

Следите за динамикой SOUTHERN CO. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOMN сегодня?

SOUTHERN CO (SOMN) сегодня оценивается на уровне 49.8599. Инструмент торгуется в пределах 49.8599 - 50.2900, вчерашнее закрытие составило 50.3200, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOMN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SOUTHERN CO?

SOUTHERN CO в настоящее время оценивается в 49.8599. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.76% и USD. Отслеживайте движения SOMN на графике в реальном времени.

Как купить акции SOMN?

Вы можете купить акции SOUTHERN CO (SOMN) по текущей цене 49.8599. Ордера обычно размещаются около 49.8599 или 49.8629, тогда как 13 и -0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOMN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOMN?

Инвестирование в SOUTHERN CO предполагает учет годового диапазона 49.8900 - 50.4899 и текущей цены 49.8599. Многие сравнивают -0.76% и -0.76% перед размещением ордеров на 49.8599 или 49.8629. Изучайте ежедневные изменения цены SOMN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SOUTHERN CO?

Самая высокая цена SOUTHERN CO (SOMN) за последний год составила 50.4899. Акции заметно колебались в пределах 49.8900 - 50.4899, сравнение с 50.3200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SOUTHERN CO на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SOUTHERN CO?

Самая низкая цена SOUTHERN CO (SOMN) за год составила 49.8900. Сравнение с текущими 49.8599 и 49.8900 - 50.4899 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOMN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOMN?

В прошлом SOUTHERN CO проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.3200 и -0.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.8599 50.2900
Годовой диапазон
49.8599 50.4899
Предыдущее закрытие
50.3200
Open
50.2400
Bid
49.8599
Ask
49.8629
Low
49.8599
High
50.2900
Объем
13
Дневное изменение
-0.91%
Месячное изменение
-0.76%
6-месячное изменение
-0.76%
Годовое изменение
-0.76%
19 ноября, среда
13:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
Пред.
13:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
Пред.
13:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
Пред.
15:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-3.426 млн
Прог.
-1.460 млн
Пред.
6.413 млн
15:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.698 млн
Прог.
0.034 млн
Пред.
-0.346 млн
18:00
USD
Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.506%
19:00
USD
Публикация протокола заседания FOMC
Акт.
Прог.
Пред.