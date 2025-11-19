- Обзор рынка
SOMN: SOUTHERN CO
Курс SOMN за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.8599, а максимальная — 50.2900.
Следите за динамикой SOUTHERN CO. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOMN сегодня?
SOUTHERN CO (SOMN) сегодня оценивается на уровне 49.8599. Инструмент торгуется в пределах 49.8599 - 50.2900, вчерашнее закрытие составило 50.3200, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOMN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SOUTHERN CO?
SOUTHERN CO в настоящее время оценивается в 49.8599. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.76% и USD. Отслеживайте движения SOMN на графике в реальном времени.
Как купить акции SOMN?
Вы можете купить акции SOUTHERN CO (SOMN) по текущей цене 49.8599. Ордера обычно размещаются около 49.8599 или 49.8629, тогда как 13 и -0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOMN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOMN?
Инвестирование в SOUTHERN CO предполагает учет годового диапазона 49.8900 - 50.4899 и текущей цены 49.8599. Многие сравнивают -0.76% и -0.76% перед размещением ордеров на 49.8599 или 49.8629. Изучайте ежедневные изменения цены SOMN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SOUTHERN CO?
Самая высокая цена SOUTHERN CO (SOMN) за последний год составила 50.4899. Акции заметно колебались в пределах 49.8900 - 50.4899, сравнение с 50.3200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SOUTHERN CO на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SOUTHERN CO?
Самая низкая цена SOUTHERN CO (SOMN) за год составила 49.8900. Сравнение с текущими 49.8599 и 49.8900 - 50.4899 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOMN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOMN?
В прошлом SOUTHERN CO проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.3200 и -0.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.3200
- Open
- 50.2400
- Bid
- 49.8599
- Ask
- 49.8629
- Low
- 49.8599
- High
- 50.2900
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.91%
- Месячное изменение
- -0.76%
- 6-месячное изменение
- -0.76%
- Годовое изменение
- -0.76%
