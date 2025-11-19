SOMN: SOUTHERN CO
今日SOMN汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点49.8599和高点50.2900进行交易。
关注SOUTHERN CO动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SOMN股票今天的价格是多少？
SOUTHERN CO股票今天的定价为49.8599。它在49.8599 - 50.2900范围内交易，昨天的收盘价为50.3200，交易量达到13。SOMN的实时价格图表显示了这些更新。
SOUTHERN CO股票是否支付股息？
SOUTHERN CO目前的价值为49.8599。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.76%和USD。实时查看图表以跟踪SOMN走势。
如何购买SOMN股票？
您可以以49.8599的当前价格购买SOUTHERN CO股票。订单通常设置在49.8599或49.8629附近，而13和-0.76%显示市场活动。立即关注SOMN的实时图表更新。
如何投资SOMN股票？
投资SOUTHERN CO需要考虑年度范围49.8900 - 50.4899和当前价格49.8599。许多人在以49.8599或49.8629下订单之前，会比较-0.76%和。实时查看SOMN价格图表，了解每日变化。
SOUTHERN CO股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SOUTHERN CO的最高价格是50.4899。在49.8900 - 50.4899内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SOUTHERN CO的绩效。
SOUTHERN CO股票的最低价格是多少？
SOUTHERN CO（SOMN）的最低价格为49.8900。将其与当前的49.8599和49.8900 - 50.4899进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOMN股票是什么时候拆分的？
SOUTHERN CO历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.3200和-0.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.3200
- 开盘价
- 50.2400
- 卖价
- 49.8599
- 买价
- 49.8629
- 最低价
- 49.8599
- 最高价
- 50.2900
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.91%
- 月变化
- -0.76%
- 6个月变化
- -0.76%
- 年变化
- -0.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -3.426 M
- 预测值
- -1.460 M
- 前值
- 6.413 M
- 实际值
- -0.698 M
- 预测值
- 0.034 M
- 前值
- -0.346 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.506%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值