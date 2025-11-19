报价部分
货币 / SOMN
SOMN: SOUTHERN CO

49.8599 USD 0.4601 (0.91%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SOMN汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点49.8599和高点50.2900进行交易。

关注SOUTHERN CO动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SOMN股票今天的价格是多少？

SOUTHERN CO股票今天的定价为49.8599。它在49.8599 - 50.2900范围内交易，昨天的收盘价为50.3200，交易量达到13。SOMN的实时价格图表显示了这些更新。

SOUTHERN CO股票是否支付股息？

SOUTHERN CO目前的价值为49.8599。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.76%和USD。实时查看图表以跟踪SOMN走势。

如何购买SOMN股票？

您可以以49.8599的当前价格购买SOUTHERN CO股票。订单通常设置在49.8599或49.8629附近，而13和-0.76%显示市场活动。立即关注SOMN的实时图表更新。

如何投资SOMN股票？

投资SOUTHERN CO需要考虑年度范围49.8900 - 50.4899和当前价格49.8599。许多人在以49.8599或49.8629下订单之前，会比较-0.76%和。实时查看SOMN价格图表，了解每日变化。

SOUTHERN CO股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SOUTHERN CO的最高价格是50.4899。在49.8900 - 50.4899内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SOUTHERN CO的绩效。

SOUTHERN CO股票的最低价格是多少？

SOUTHERN CO（SOMN）的最低价格为49.8900。将其与当前的49.8599和49.8900 - 50.4899进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOMN股票是什么时候拆分的？

SOUTHERN CO历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.3200和-0.76%中可见。

日范围
49.8599 50.2900
年范围
49.8599 50.4899
前一天收盘价
50.3200
开盘价
50.2400
卖价
49.8599
买价
49.8629
最低价
49.8599
最高价
50.2900
交易量
13
日变化
-0.91%
月变化
-0.76%
6个月变化
-0.76%
年变化
-0.76%
19 十一月, 星期三
13:30
USD
新屋开工
实际值
预测值
前值
13:30
USD
营建许可
实际值
预测值
前值
13:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
预测值
前值
15:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-3.426 M
预测值
-1.460 M
前值
6.413 M
15:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.698 M
预测值
0.034 M
前值
-0.346 M
18:00
USD
20年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.506%
19:00
USD
FOMC 会议纪要
实际值
预测值
前值