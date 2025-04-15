Dövizler / SNYR
SNYR: Synergy Strips Corp.
2.40 USD 0.02 (0.84%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SNYR fiyatı bugün 0.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.33 ve Yüksek fiyatı olarak 2.50 aralığında işlem gördü.
Synergy Strips Corp. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SNYR haberleri
- Synergy CHC partners with AlaBev to expand FOCUSfactor distribution
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Synergy CHC prices $4.375 million public offering of common stock
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $79k in shares
- Synergy CHC expands FOCUSfactor distribution to Turkey in new deal
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $29,837 in common stock
- New to The Street TV Spotlights Synergy CHC (NASDAQ:SNYR) as Former Coca-Cola Executive Joins to Drive FOCUSfactor(R) Energy Drink’s Global Expansion
- Synergy CHC secures $20 million loan for growth and debt repayment
- Synergy CHC appoints new VP to boost beverage division
- Synergy CHC Corp Reports Growth in Earnings Per Share for its First Quarter 2025 Financial Results and its Ninth Consecutive Quarter of Profitability
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
Günlük aralık
2.33 2.50
Yıllık aralık
1.30 10.00
- Önceki kapanış
- 2.38
- Açılış
- 2.39
- Satış
- 2.40
- Alış
- 2.70
- Düşük
- 2.33
- Yüksek
- 2.50
- Hacim
- 207
- Günlük değişim
- 0.84%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- -1.23%
- Yıllık değişim
- -73.33%
21 Eylül, Pazar