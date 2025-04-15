Валюты / SNYR
SNYR: Synergy Strips Corp.
2.35 USD 0.15 (6.82%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNYR за сегодня изменился на 6.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.12, а максимальная — 2.35.
Следите за динамикой Synergy Strips Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.12 2.35
Годовой диапазон
1.30 10.00
- Предыдущее закрытие
- 2.20
- Open
- 2.19
- Bid
- 2.35
- Ask
- 2.65
- Low
- 2.12
- High
- 2.35
- Объем
- 351
- Дневное изменение
- 6.82%
- Месячное изменение
- -2.08%
- 6-месячное изменение
- -3.29%
- Годовое изменение
- -73.89%
