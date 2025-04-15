Devises / SNYR
SNYR: Synergy Strips Corp.
2.40 USD 0.02 (0.84%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SNYR a changé de 0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.33 et à un maximum de 2.50.
Suivez la dynamique Synergy Strips Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SNYR Nouvelles
- Synergy CHC partners with AlaBev to expand FOCUSfactor distribution
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Synergy CHC prices $4.375 million public offering of common stock
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $79k in shares
- Synergy CHC expands FOCUSfactor distribution to Turkey in new deal
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $29,837 in common stock
- New to The Street TV Spotlights Synergy CHC (NASDAQ:SNYR) as Former Coca-Cola Executive Joins to Drive FOCUSfactor(R) Energy Drink’s Global Expansion
- Synergy CHC secures $20 million loan for growth and debt repayment
- Synergy CHC appoints new VP to boost beverage division
- Synergy CHC Corp Reports Growth in Earnings Per Share for its First Quarter 2025 Financial Results and its Ninth Consecutive Quarter of Profitability
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
Range quotidien
2.33 2.50
Range Annuel
1.30 10.00
- Clôture Précédente
- 2.38
- Ouverture
- 2.39
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Plus Bas
- 2.33
- Plus Haut
- 2.50
- Volume
- 207
- Changement quotidien
- 0.84%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- -1.23%
- Changement Annuel
- -73.33%
20 septembre, samedi