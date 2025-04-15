货币 / SNYR
SNYR: Synergy Strips Corp.
2.25 USD 0.10 (4.26%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNYR汇率已更改-4.26%。当日，交易品种以低点2.16和高点2.40进行交易。
关注Synergy Strips Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SNYR新闻
- Synergy CHC partners with AlaBev to expand FOCUSfactor distribution
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Synergy CHC prices $4.375 million public offering of common stock
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $79k in shares
- Synergy CHC expands FOCUSfactor distribution to Turkey in new deal
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $29,837 in common stock
- New to The Street TV Spotlights Synergy CHC (NASDAQ:SNYR) as Former Coca-Cola Executive Joins to Drive FOCUSfactor(R) Energy Drink’s Global Expansion
- Synergy CHC secures $20 million loan for growth and debt repayment
- Synergy CHC appoints new VP to boost beverage division
- Synergy CHC Corp Reports Growth in Earnings Per Share for its First Quarter 2025 Financial Results and its Ninth Consecutive Quarter of Profitability
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
日范围
2.16 2.40
年范围
1.30 10.00
- 前一天收盘价
- 2.35
- 开盘价
- 2.25
- 卖价
- 2.25
- 买价
- 2.55
- 最低价
- 2.16
- 最高价
- 2.40
- 交易量
- 437
- 日变化
- -4.26%
- 月变化
- -6.25%
- 6个月变化
- -7.41%
- 年变化
- -75.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值