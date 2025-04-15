Währungen / SNYR
SNYR: Synergy Strips Corp.
2.43 USD 0.05 (2.10%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNYR hat sich für heute um 2.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.33 bis zu einem Hoch von 2.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Synergy Strips Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SNYR News
- Synergy CHC partners with AlaBev to expand FOCUSfactor distribution
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Synergy CHC prices $4.375 million public offering of common stock
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $79k in shares
- Synergy CHC expands FOCUSfactor distribution to Turkey in new deal
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $29,837 in common stock
- New to The Street TV Spotlights Synergy CHC (NASDAQ:SNYR) as Former Coca-Cola Executive Joins to Drive FOCUSfactor(R) Energy Drink’s Global Expansion
- Synergy CHC secures $20 million loan for growth and debt repayment
- Synergy CHC appoints new VP to boost beverage division
- Synergy CHC Corp Reports Growth in Earnings Per Share for its First Quarter 2025 Financial Results and its Ninth Consecutive Quarter of Profitability
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
Tagesspanne
2.33 2.50
Jahresspanne
1.30 10.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.38
- Eröffnung
- 2.39
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Tief
- 2.33
- Hoch
- 2.50
- Volumen
- 154
- Tagesänderung
- 2.10%
- Monatsänderung
- 1.25%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -73.00%
