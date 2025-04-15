Divisas / SNYR
SNYR: Synergy Strips Corp.
2.25 USD 0.10 (4.26%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SNYR de hoy ha cambiado un -4.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.16, mientras que el máximo ha alcanzado 2.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Synergy Strips Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SNYR News
- Synergy CHC se asocia con AlaBev para expandir la distribución de FOCUSfactor
- Synergy CHC partners with AlaBev to expand FOCUSfactor distribution
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Synergy CHC prices $4.375 million public offering of common stock
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $79k in shares
- Synergy CHC expands FOCUSfactor distribution to Turkey in new deal
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $29,837 in common stock
- New to The Street TV Spotlights Synergy CHC (NASDAQ:SNYR) as Former Coca-Cola Executive Joins to Drive FOCUSfactor(R) Energy Drink’s Global Expansion
- Synergy CHC secures $20 million loan for growth and debt repayment
- Synergy CHC appoints new VP to boost beverage division
- Synergy CHC Corp Reports Growth in Earnings Per Share for its First Quarter 2025 Financial Results and its Ninth Consecutive Quarter of Profitability
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
Rango diario
2.16 2.40
Rango anual
1.30 10.00
- Cierres anteriores
- 2.35
- Open
- 2.25
- Bid
- 2.25
- Ask
- 2.55
- Low
- 2.16
- High
- 2.40
- Volumen
- 437
- Cambio diario
- -4.26%
- Cambio mensual
- -6.25%
- Cambio a 6 meses
- -7.41%
- Cambio anual
- -75.00%
