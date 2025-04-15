通貨 / SNYR
SNYR: Synergy Strips Corp.
2.38 USD 0.13 (5.78%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNYRの今日の為替レートは、5.78%変化しました。日中、通貨は1あたり2.27の安値と2.46の高値で取引されました。
Synergy Strips Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SNYR News
- Synergy CHC partners with AlaBev to expand FOCUSfactor distribution
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Synergy CHC prices $4.375 million public offering of common stock
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $79k in shares
- Synergy CHC expands FOCUSfactor distribution to Turkey in new deal
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $29,837 in common stock
- New to The Street TV Spotlights Synergy CHC (NASDAQ:SNYR) as Former Coca-Cola Executive Joins to Drive FOCUSfactor(R) Energy Drink’s Global Expansion
- Synergy CHC secures $20 million loan for growth and debt repayment
- Synergy CHC appoints new VP to boost beverage division
- Synergy CHC Corp Reports Growth in Earnings Per Share for its First Quarter 2025 Financial Results and its Ninth Consecutive Quarter of Profitability
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
1日のレンジ
2.27 2.46
1年のレンジ
1.30 10.00
- 以前の終値
- 2.25
- 始値
- 2.35
- 買値
- 2.38
- 買値
- 2.68
- 安値
- 2.27
- 高値
- 2.46
- 出来高
- 183
- 1日の変化
- 5.78%
- 1ヶ月の変化
- -0.83%
- 6ヶ月の変化
- -2.06%
- 1年の変化
- -73.56%
