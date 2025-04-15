クォートセクション
SNYR: Synergy Strips Corp.

2.38 USD 0.13 (5.78%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SNYRの今日の為替レートは、5.78%変化しました。日中、通貨は1あたり2.27の安値と2.46の高値で取引されました。

Synergy Strips Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.27 2.46
1年のレンジ
1.30 10.00
以前の終値
2.25
始値
2.35
買値
2.38
買値
2.68
安値
2.27
高値
2.46
出来高
183
1日の変化
5.78%
1ヶ月の変化
-0.83%
6ヶ月の変化
-2.06%
1年の変化
-73.56%
