통화 / SNYR
SNYR: Synergy Strips Corp.
2.40 USD 0.02 (0.84%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SNYR 환율이 오늘 0.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.33이고 고가는 2.50이었습니다.
Synergy Strips Corp. 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNYR News
- Synergy CHC partners with AlaBev to expand FOCUSfactor distribution
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Synergy CHC prices $4.375 million public offering of common stock
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $79k in shares
- Synergy CHC expands FOCUSfactor distribution to Turkey in new deal
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Synergy CHC CEO Ross Jack buys $29,837 in common stock
- New to The Street TV Spotlights Synergy CHC (NASDAQ:SNYR) as Former Coca-Cola Executive Joins to Drive FOCUSfactor(R) Energy Drink’s Global Expansion
- Synergy CHC secures $20 million loan for growth and debt repayment
- Synergy CHC appoints new VP to boost beverage division
- Synergy CHC Corp Reports Growth in Earnings Per Share for its First Quarter 2025 Financial Results and its Ninth Consecutive Quarter of Profitability
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
일일 변동 비율
2.33 2.50
년간 변동
1.30 10.00
- 이전 종가
- 2.38
- 시가
- 2.39
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- 저가
- 2.33
- 고가
- 2.50
- 볼륨
- 207
- 일일 변동
- 0.84%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- -1.23%
- 년간 변동율
- -73.33%
20 9월, 토요일