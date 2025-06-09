SNPX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Synaptogenix Inc hisse senedi 23.37 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 22.60 - 23.37 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 23.48 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4 değerine ulaştı. SNPX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Synaptogenix Inc hisse senedi temettü ödüyor mu? Synaptogenix Inc hisse senedi şu anda 23.37 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.85% ve USD değerlerini izler. SNPX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SNPX hisse senedi nasıl alınır? Synaptogenix Inc hisselerini şu anki 23.37 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.37 ve Ask 23.67 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4 ve günlük değişim oranı 3.41% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SNPX fiyat hareketlerini takip edin.

SNPX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Synaptogenix Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.60 - 25.55 ve mevcut fiyatı 23.37 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.37 veya Ask 23.67 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.85% ve 6 aylık değişim oranı -1.85% değerlerini karşılaştırır. SNPX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Synaptogenix Inc hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Synaptogenix Inc hisse senedi yıllık olarak 25.55 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.60 - 25.55). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 23.48 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Synaptogenix Inc performansını takip edin.

Synaptogenix Inc hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Synaptogenix Inc (SNPX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.60 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.37 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.60 - 25.55 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SNPX fiyat hareketlerini izleyin.