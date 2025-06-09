报价部分
货币 / SNPX
SNPX: Synaptogenix Inc

23.37 USD 0.11 (0.47%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SNPX汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点22.60和高点23.37进行交易。

关注Synaptogenix Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SNPX股票今天的价格是多少？

Synaptogenix Inc股票今天的定价为23.37。它在22.60 - 23.37范围内交易，昨天的收盘价为23.48，交易量达到4。SNPX的实时价格图表显示了这些更新。

Synaptogenix Inc股票是否支付股息？

Synaptogenix Inc目前的价值为23.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.85%和USD。实时查看图表以跟踪SNPX走势。

如何购买SNPX股票？

您可以以23.37的当前价格购买Synaptogenix Inc股票。订单通常设置在23.37或23.67附近，而4和3.41%显示市场活动。立即关注SNPX的实时图表更新。

如何投资SNPX股票？

投资Synaptogenix Inc需要考虑年度范围22.60 - 25.55和当前价格23.37。许多人在以23.37或23.67下订单之前，会比较-1.85%和。实时查看SNPX价格图表，了解每日变化。

Synaptogenix Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Synaptogenix Inc的最高价格是25.55。在22.60 - 25.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Synaptogenix Inc的绩效。

Synaptogenix Inc股票的最低价格是多少？

Synaptogenix Inc（SNPX）的最低价格为22.60。将其与当前的23.37和22.60 - 25.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SNPX股票是什么时候拆分的？

Synaptogenix Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.48和-1.85%中可见。

日范围
22.60 23.37
年范围
22.60 25.55
前一天收盘价
23.48
开盘价
22.60
卖价
23.37
买价
23.67
最低价
22.60
最高价
23.37
交易量
4
日变化
-0.47%
月变化
-1.85%
6个月变化
-1.85%
年变化
-1.85%
21 十一月, 星期五
13:30
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
13:45
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
15:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
51.0
预测值
50.3
前值
50.3
15:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.0
预测值
49.0
前值
49.0
15:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.5%
预测值
4.7%
前值
4.7%
15:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.4%
预测值
3.6%
前值
3.6%
18:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
419
预测值
前值
417
18:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
554
预测值
前值
549
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值