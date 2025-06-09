- Aperçu
SNPX: Synaptogenix Inc
Le taux de change de SNPX a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.60 et à un maximum de 23.37.
Suivez la dynamique Synaptogenix Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SNPX Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SNPX aujourd'hui ?
L'action Synaptogenix Inc est cotée à 23.37 aujourd'hui. Elle se négocie dans 22.60 - 23.37, a clôturé hier à 23.48 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de SNPX présente ces mises à jour.
L'action Synaptogenix Inc verse-t-elle des dividendes ?
Synaptogenix Inc est actuellement valorisé à 23.37. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SNPX.
Comment acheter des actions SNPX ?
Vous pouvez acheter des actions Synaptogenix Inc au cours actuel de 23.37. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.37 ou de 23.67, le 4 et le 3.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SNPX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SNPX ?
Investir dans Synaptogenix Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.60 - 25.55 et le prix actuel 23.37. Beaucoup comparent -1.85% et -1.85% avant de passer des ordres à 23.37 ou 23.67. Consultez le graphique du cours de SNPX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Synaptogenix Inc ?
Le cours le plus élevé de Synaptogenix Inc l'année dernière était 25.55. Au cours de 22.60 - 25.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.48 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Synaptogenix Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Synaptogenix Inc ?
Le cours le plus bas de Synaptogenix Inc (SNPX) sur l'année a été 22.60. Sa comparaison avec 23.37 et 22.60 - 25.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SNPX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SNPX a-t-elle été divisée ?
Synaptogenix Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.48 et -1.85% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.48
- Ouverture
- 22.60
- Bid
- 23.37
- Ask
- 23.67
- Plus Bas
- 22.60
- Plus Haut
- 23.37
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.47%
- Changement Mensuel
- -1.85%
- Changement à 6 Mois
- -1.85%
- Changement Annuel
- -1.85%
