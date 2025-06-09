CotationsSections
Devises / SNPX
SNPX: Synaptogenix Inc

23.37 USD 0.11 (0.47%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SNPX a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.60 et à un maximum de 23.37.

Suivez la dynamique Synaptogenix Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SNPX aujourd'hui ?

L'action Synaptogenix Inc est cotée à 23.37 aujourd'hui. Elle se négocie dans 22.60 - 23.37, a clôturé hier à 23.48 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de SNPX présente ces mises à jour.

L'action Synaptogenix Inc verse-t-elle des dividendes ?

Synaptogenix Inc est actuellement valorisé à 23.37. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SNPX.

Comment acheter des actions SNPX ?

Vous pouvez acheter des actions Synaptogenix Inc au cours actuel de 23.37. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.37 ou de 23.67, le 4 et le 3.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SNPX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SNPX ?

Investir dans Synaptogenix Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.60 - 25.55 et le prix actuel 23.37. Beaucoup comparent -1.85% et -1.85% avant de passer des ordres à 23.37 ou 23.67. Consultez le graphique du cours de SNPX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Synaptogenix Inc ?

Le cours le plus élevé de Synaptogenix Inc l'année dernière était 25.55. Au cours de 22.60 - 25.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.48 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Synaptogenix Inc sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Synaptogenix Inc ?

Le cours le plus bas de Synaptogenix Inc (SNPX) sur l'année a été 22.60. Sa comparaison avec 23.37 et 22.60 - 25.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SNPX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SNPX a-t-elle été divisée ?

Synaptogenix Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.48 et -1.85% après les opérations sur titres.

Range quotidien
22.60 23.37
Range Annuel
22.60 25.55
Clôture Précédente
23.48
Ouverture
22.60
Bid
23.37
Ask
23.67
Plus Bas
22.60
Plus Haut
23.37
Volume
4
Changement quotidien
-0.47%
Changement Mensuel
-1.85%
Changement à 6 Mois
-1.85%
Changement Annuel
-1.85%
21 novembre, vendredi
13:30
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
13:45
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
15:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
51.0
Fcst
50.3
Prev
50.3
15:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
51.0
Fcst
49.0
Prev
49.0
15:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.5%
Fcst
4.7%
Prev
4.7%
15:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.4%
Fcst
3.6%
Prev
3.6%
18:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
419
Fcst
Prev
417
18:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
554
Fcst
Prev
549
20:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev