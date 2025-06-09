- 概要
SNPX: Synaptogenix Inc
SNPXの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり22.60の安値と23.37の高値で取引されました。
Synaptogenix Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SNPX株の現在の価格は？
Synaptogenix Incの株価は本日23.37です。22.60 - 23.37内で取引され、前日の終値は23.48、取引量は4に達しました。SNPXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Synaptogenix Incの株は配当を出しますか？
Synaptogenix Incの現在の価格は23.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.85%やUSDにも注目します。SNPXの動きはライブチャートで確認できます。
SNPX株を買う方法は？
Synaptogenix Incの株は現在23.37で購入可能です。注文は通常23.37または23.67付近で行われ、4や3.41%が市場の動きを示します。SNPXの最新情報はライブチャートで確認できます。
SNPX株に投資する方法は？
Synaptogenix Incへの投資では、年間の値幅22.60 - 25.55と現在の23.37を考慮します。注文は多くの場合23.37や23.67で行われる前に、-1.85%や-1.85%と比較されます。SNPXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Synaptogenix Incの株の最高値は？
Synaptogenix Incの過去1年の最高値は25.55でした。22.60 - 25.55内で株価は大きく変動し、23.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Synaptogenix Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Synaptogenix Incの株の最低値は？
Synaptogenix Inc(SNPX)の年間最安値は22.60でした。現在の23.37や22.60 - 25.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SNPXの動きはライブチャートで確認できます。
SNPXの株式分割はいつ行われましたか？
Synaptogenix Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.48、-1.85%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.48
- 始値
- 22.60
- 買値
- 23.37
- 買値
- 23.67
- 安値
- 22.60
- 高値
- 23.37
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.47%
- 1ヶ月の変化
- -1.85%
- 6ヶ月の変化
- -1.85%
- 1年の変化
- -1.85%
