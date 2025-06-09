クォートセクション
通貨 / SNPX
SNPX: Synaptogenix Inc

23.37 USD 0.11 (0.47%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SNPXの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり22.60の安値と23.37の高値で取引されました。

Synaptogenix Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SNPX株の現在の価格は？

Synaptogenix Incの株価は本日23.37です。22.60 - 23.37内で取引され、前日の終値は23.48、取引量は4に達しました。SNPXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Synaptogenix Incの株は配当を出しますか？

Synaptogenix Incの現在の価格は23.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.85%やUSDにも注目します。SNPXの動きはライブチャートで確認できます。

SNPX株を買う方法は？

Synaptogenix Incの株は現在23.37で購入可能です。注文は通常23.37または23.67付近で行われ、4や3.41%が市場の動きを示します。SNPXの最新情報はライブチャートで確認できます。

SNPX株に投資する方法は？

Synaptogenix Incへの投資では、年間の値幅22.60 - 25.55と現在の23.37を考慮します。注文は多くの場合23.37や23.67で行われる前に、-1.85%や-1.85%と比較されます。SNPXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Synaptogenix Incの株の最高値は？

Synaptogenix Incの過去1年の最高値は25.55でした。22.60 - 25.55内で株価は大きく変動し、23.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Synaptogenix Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Synaptogenix Incの株の最低値は？

Synaptogenix Inc(SNPX)の年間最安値は22.60でした。現在の23.37や22.60 - 25.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SNPXの動きはライブチャートで確認できます。

SNPXの株式分割はいつ行われましたか？

Synaptogenix Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.48、-1.85%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.60 23.37
1年のレンジ
22.60 25.55
以前の終値
23.48
始値
22.60
買値
23.37
買値
23.67
安値
22.60
高値
23.37
出来高
4
1日の変化
-0.47%
1ヶ月の変化
-1.85%
6ヶ月の変化
-1.85%
1年の変化
-1.85%
