SNPX: Synaptogenix Inc

23.37 USD 0.11 (0.47%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SNPX para hoje mudou para -0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.60 e o mais alto foi 23.37.

Veja a dinâmica do par de moedas Synaptogenix Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

SNPX Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SNPX hoje?

Hoje Synaptogenix Inc (SNPX) está avaliado em 23.37. O instrumento é negociado dentro de 22.60 - 23.37, o fechamento de ontem foi 23.48, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SNPX em tempo real.

As ações de Synaptogenix Inc pagam dividendos?

Atualmente Synaptogenix Inc está avaliado em 23.37. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.85% e USD. Monitore os movimentos de SNPX no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SNPX?

Você pode comprar ações de Synaptogenix Inc (SNPX) pelo preço atual 23.37. Ordens geralmente são executadas perto de 23.37 ou 23.67, enquanto 4 e 3.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SNPX no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SNPX?

Investir em Synaptogenix Inc envolve considerar a faixa anual 22.60 - 25.55 e o preço atual 23.37. Muitos comparam -1.85% e -1.85% antes de enviar ordens em 23.37 ou 23.67. Estude as mudanças diárias de preço de SNPX no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Synaptogenix Inc?

O maior preço de Synaptogenix Inc (SNPX) no último ano foi 25.55. As ações oscilaram bastante dentro de 22.60 - 25.55, e a comparação com 23.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Synaptogenix Inc no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Synaptogenix Inc?

O menor preço de Synaptogenix Inc (SNPX) no ano foi 22.60. A comparação com o preço atual 23.37 e 22.60 - 25.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SNPX em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SNPX?

No passado Synaptogenix Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.48 e -1.85% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.60 23.37
Faixa anual
22.60 25.55
Fechamento anterior
23.48
Open
22.60
Bid
23.37
Ask
23.67
Low
22.60
High
23.37
Volume
4
Mudança diária
-0.47%
Mudança mensal
-1.85%
Mudança de 6 meses
-1.85%
Mudança anual
-1.85%
