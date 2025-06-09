- Übersicht
SNPX: Synaptogenix Inc
Der Wechselkurs von SNPX hat sich für heute um -2.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.60 bis zu einem Hoch von 22.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Synaptogenix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SNPX heute?
Die Aktie von Synaptogenix Inc (SNPX) notiert heute bei 22.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von 22.60 - 22.89 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.48 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von SNPX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SNPX Dividenden?
Synaptogenix Inc wird derzeit mit 22.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch ∞ und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SNPX zu verfolgen.
Wie kaufe ich SNPX-Aktien?
Sie können Aktien von Synaptogenix Inc (SNPX) zum aktuellen Kurs von 22.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.89 oder 23.19 platziert, während 3 und 1.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SNPX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SNPX-Aktien?
Bei einer Investition in Synaptogenix Inc müssen die jährliche Spanne 0.00 - 0.00 und der aktuelle Kurs 22.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen ∞ und ∞, bevor sie Orders zu 22.89 oder 23.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SNPX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Synaptogenix Inc?
Der höchste Kurs von Synaptogenix Inc (SNPX) im vergangenen Jahr lag bei 0.00. Innerhalb von 0.00 - 0.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Synaptogenix Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Synaptogenix Inc?
Der niedrigste Kurs von Synaptogenix Inc (SNPX) im Laufe des Jahres betrug 0.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.89 und der Spanne 0.00 - 0.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SNPX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SNPX statt?
Synaptogenix Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.48 und ∞ nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.48
- Eröffnung
- 22.60
- Bid
- 22.89
- Ask
- 23.19
- Tief
- 22.60
- Hoch
- 22.89
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -2.51%
- Monatsänderung
- ∞
- 6-Monatsänderung
- ∞
- Jahresänderung
- ∞
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 51.0
- Erw
- 50.3
- Vorh
- 50.3
- Akt
- 51.0
- Erw
- 49.0
- Vorh
- 49.0
- Akt
- 4.5%
- Erw
- 4.7%
- Vorh
- 4.7%
- Akt
- 3.4%
- Erw
- 3.6%
- Vorh
- 3.6%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 417
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh