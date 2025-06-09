QuotazioniSezioni
SNPX
SNPX: Synaptogenix Inc

23.86 USD 0.38 (1.62%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SNPX ha avuto una variazione del 1.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.60 e ad un massimo di 23.86.

Segui le dinamiche di Synaptogenix Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SNPX oggi?

Oggi le azioni Synaptogenix Inc sono prezzate a 23.86. Viene scambiato all'interno di 22.60 - 23.86, la chiusura di ieri è stata 23.48 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SNPX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Synaptogenix Inc pagano dividendi?

Synaptogenix Inc è attualmente valutato a 23.86. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SNPX.

Come acquistare azioni SNPX?

Puoi acquistare azioni Synaptogenix Inc al prezzo attuale di 23.86. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.86 o 24.16, mentre 5 e 5.58% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SNPX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SNPX?

Investire in Synaptogenix Inc implica considerare l'intervallo annuale 22.60 - 25.55 e il prezzo attuale 23.86. Molti confrontano 0.21% e 0.21% prima di effettuare ordini su 23.86 o 24.16. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SNPX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Synaptogenix Inc?

Il prezzo massimo di Synaptogenix Inc nell'ultimo anno è stato 25.55. All'interno di 22.60 - 25.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.48 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Synaptogenix Inc utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Synaptogenix Inc?

Il prezzo più basso di Synaptogenix Inc (SNPX) nel corso dell'anno è stato 22.60. Confrontandolo con gli attuali 23.86 e 22.60 - 25.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SNPX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SNPX?

Synaptogenix Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.48 e 0.21%.

Intervallo Giornaliero
22.60 23.86
Intervallo Annuale
22.60 25.55
Chiusura Precedente
23.48
Apertura
22.60
Bid
23.86
Ask
24.16
Minimo
22.60
Massimo
23.86
Volume
5
Variazione giornaliera
1.62%
Variazione Mensile
0.21%
Variazione Semestrale
0.21%
Variazione Annuale
0.21%
22 novembre, sabato