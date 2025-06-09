- Panorámica
SNPX: Synaptogenix Inc
El tipo de cambio de SNPX de hoy ha cambiado un -0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.60, mientras que el máximo ha alcanzado 23.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Synaptogenix Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SNPX hoy?
Synaptogenix Inc (SNPX) se evalúa hoy en 23.37. El instrumento se negocia dentro de 22.60 - 23.37; el cierre de ayer ha sido 23.48 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SNPX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Synaptogenix Inc?
Synaptogenix Inc se evalúa actualmente en 23.37. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.85% y USD. Monitoree los movimientos de SNPX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SNPX?
Puede comprar acciones de Synaptogenix Inc (SNPX) al precio actual de 23.37. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.37 o 23.67, mientras que 4 y 3.41% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SNPX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SNPX?
Invertir en Synaptogenix Inc implica tener en cuenta el rango anual 22.60 - 25.55 y el precio actual 23.37. Muchos comparan -1.85% y -1.85% antes de colocar órdenes en 23.37 o 23.67. Estudie los cambios diarios de precios de SNPX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Synaptogenix Inc?
El precio más alto de Synaptogenix Inc (SNPX) en el último año ha sido 25.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.60 - 25.55, una comparación con 23.48 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Synaptogenix Inc en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Synaptogenix Inc?
El precio más bajo de Synaptogenix Inc (SNPX) para el año ha sido 22.60. La comparación con los actuales 23.37 y 22.60 - 25.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SNPX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SNPX?
En el pasado, Synaptogenix Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.48 y -1.85% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.48
- Open
- 22.60
- Bid
- 23.37
- Ask
- 23.67
- Low
- 22.60
- High
- 23.37
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -0.47%
- Cambio mensual
- -1.85%
- Cambio a 6 meses
- -1.85%
- Cambio anual
- -1.85%
