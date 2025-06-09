КотировкиРазделы
SNPX: Synaptogenix Inc

23.37 USD 0.11 (0.47%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SNPX за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.60, а максимальная — 23.37.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SNPX сегодня?

Synaptogenix Inc (SNPX) сегодня оценивается на уровне 23.37. Инструмент торгуется в пределах 22.60 - 23.37, вчерашнее закрытие составило 23.48, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNPX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Synaptogenix Inc?

Synaptogenix Inc в настоящее время оценивается в 23.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.85% и USD. Отслеживайте движения SNPX на графике в реальном времени.

Как купить акции SNPX?

Вы можете купить акции Synaptogenix Inc (SNPX) по текущей цене 23.37. Ордера обычно размещаются около 23.37 или 23.67, тогда как 4 и 3.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNPX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SNPX?

Инвестирование в Synaptogenix Inc предполагает учет годового диапазона 22.60 - 25.55 и текущей цены 23.37. Многие сравнивают -1.85% и -1.85% перед размещением ордеров на 23.37 или 23.67. Изучайте ежедневные изменения цены SNPX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Synaptogenix Inc?

Самая высокая цена Synaptogenix Inc (SNPX) за последний год составила 25.55. Акции заметно колебались в пределах 22.60 - 25.55, сравнение с 23.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Synaptogenix Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Synaptogenix Inc?

Самая низкая цена Synaptogenix Inc (SNPX) за год составила 22.60. Сравнение с текущими 23.37 и 22.60 - 25.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNPX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SNPX?

В прошлом Synaptogenix Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.48 и -1.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.60 23.37
Годовой диапазон
22.60 25.55
Предыдущее закрытие
23.48
Open
22.60
Bid
23.37
Ask
23.67
Low
22.60
High
23.37
Объем
4
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
-1.85%
6-месячное изменение
-1.85%
Годовое изменение
-1.85%
