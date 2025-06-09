- Обзор рынка
SNPX: Synaptogenix Inc
Курс SNPX за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.60, а максимальная — 23.37.
Следите за динамикой Synaptogenix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
Новости SNPX
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SNPX сегодня?
Synaptogenix Inc (SNPX) сегодня оценивается на уровне 23.37. Инструмент торгуется в пределах 22.60 - 23.37, вчерашнее закрытие составило 23.48, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNPX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Synaptogenix Inc?
Synaptogenix Inc в настоящее время оценивается в 23.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.85% и USD. Отслеживайте движения SNPX на графике в реальном времени.
Как купить акции SNPX?
Вы можете купить акции Synaptogenix Inc (SNPX) по текущей цене 23.37. Ордера обычно размещаются около 23.37 или 23.67, тогда как 4 и 3.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNPX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SNPX?
Инвестирование в Synaptogenix Inc предполагает учет годового диапазона 22.60 - 25.55 и текущей цены 23.37. Многие сравнивают -1.85% и -1.85% перед размещением ордеров на 23.37 или 23.67. Изучайте ежедневные изменения цены SNPX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Synaptogenix Inc?
Самая высокая цена Synaptogenix Inc (SNPX) за последний год составила 25.55. Акции заметно колебались в пределах 22.60 - 25.55, сравнение с 23.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Synaptogenix Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Synaptogenix Inc?
Самая низкая цена Synaptogenix Inc (SNPX) за год составила 22.60. Сравнение с текущими 23.37 и 22.60 - 25.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNPX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SNPX?
В прошлом Synaptogenix Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.48 и -1.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.48
- Open
- 22.60
- Bid
- 23.37
- Ask
- 23.67
- Low
- 22.60
- High
- 23.37
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- -1.85%
- 6-месячное изменение
- -1.85%
- Годовое изменение
- -1.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 51.0
- Прог.
- 50.3
- Пред.
- 50.3
- Акт.
- 51.0
- Прог.
- 49.0
- Пред.
- 49.0
- Акт.
- 4.5%
- Прог.
- 4.7%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.4%
- Прог.
- 3.6%
- Пред.
- 3.6%
- Акт.
- 419
- Прог.
- Пред.
- 417
- Акт.
- 554
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.