Dövizler / SMX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SMX: SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A
1.46 USD 0.12 (7.59%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SMX fiyatı bugün -7.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.46 ve Yüksek fiyatı olarak 1.62 aralığında işlem gördü.
SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMX haberleri
- SMX demonstrates breakthrough in plastic recycling technology
- SMX plastik ayırma teknolojisi için kanıt konsepti denemelerini tamamladı
- SMX completes proof-of-concept trials for plastic sorting technology
- SMX, plastik geri dönüşüm doğrulamasını geliştirmek için REDWAVE ile ortaklık kuruyor
- SMX partners with REDWAVE to enhance plastic recycling verification
- Singapore launches world’s first national plastics passport system
- SMX aims to create universal standard for recycled plastics tracking
- Singapore launches national plastic passport program with SMX tech
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Science Applications Shares Fall After Q2 Results - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Dow Surges 200 Points; US Initial Jobless Claims Rise - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- What's Going On With SMX Stock Tuesday? - SMX (Security Matters) (NASDAQ:SMX)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- SMX stock soars as company offers free licensing of plastics passport
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- SMX partners with Bio-Packaging for traceable sustainable packaging
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- SMX forms treasury subsidiary to expand digital asset operations
- SMX establishes treasury subsidiary in Ireland for digital assets
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- SMX to begin trading on 4.1:1 reverse split basis from June 16
Günlük aralık
1.46 1.62
Yıllık aralık
0.18 6.50
- Önceki kapanış
- 1.58
- Açılış
- 1.58
- Satış
- 1.46
- Alış
- 1.76
- Düşük
- 1.46
- Yüksek
- 1.62
- Hacim
- 1.216 K
- Günlük değişim
- -7.59%
- Aylık değişim
- -10.98%
- 6 aylık değişim
- -10.98%
- Yıllık değişim
- -48.95%
21 Eylül, Pazar