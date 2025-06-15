Divisas / SMX
SMX: SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A
1.39 USD 0.01 (0.71%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SMX de hoy ha cambiado un -0.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.38, mientras que el máximo ha alcanzado 1.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMX News
- SMX completa pruebas de concepto para tecnología de clasificación de plásticos
- SMX se asocia con REDWAVE para mejorar la verificación del reciclaje plástico
- Singapore launches world’s first national plastics passport system
- SMX aims to create universal standard for recycled plastics tracking
- Singapore launches national plastic passport program with SMX tech
- What's Going On With SMX Stock Tuesday? - SMX (Security Matters) (NASDAQ:SMX)
- SMX stock soars as company offers free licensing of plastics passport
- SMX partners with Bio-Packaging for traceable sustainable packaging
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- SMX forms treasury subsidiary to expand digital asset operations
- SMX establishes treasury subsidiary in Ireland for digital assets
Rango diario
1.38 1.43
Rango anual
0.18 6.50
- Cierres anteriores
- 1.40
- Open
- 1.41
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Low
- 1.38
- High
- 1.43
- Volumen
- 480
- Cambio diario
- -0.71%
- Cambio mensual
- -15.24%
- Cambio a 6 meses
- -15.24%
- Cambio anual
- -51.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B