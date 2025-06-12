Währungen / SMX
SMX: SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A
1.46 USD 0.12 (7.59%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMX hat sich für heute um -7.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.46 bis zu einem Hoch von 1.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SMX News
- SMX demonstrates breakthrough in plastic recycling technology
- SMX meldet erfolgreichen Abschluss von Proof-of-Concept-Studien für Kunststoff-Sortiertechnologie
- SMX completes proof-of-concept trials for plastic sorting technology
- SMX und REDWAVE wollen Verifizierung von Kunststoffrecycling verbessern
- SMX partners with REDWAVE to enhance plastic recycling verification
- Singapore launches world’s first national plastics passport system
- SMX aims to create universal standard for recycled plastics tracking
- Singapore launches national plastic passport program with SMX tech
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Science Applications Shares Fall After Q2 Results - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Dow Surges 200 Points; US Initial Jobless Claims Rise - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- What's Going On With SMX Stock Tuesday? - SMX (Security Matters) (NASDAQ:SMX)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- SMX stock soars as company offers free licensing of plastics passport
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- SMX partners with Bio-Packaging for traceable sustainable packaging
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- SMX forms treasury subsidiary to expand digital asset operations
- SMX establishes treasury subsidiary in Ireland for digital assets
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- SMX to begin trading on 4.1:1 reverse split basis from June 16
Tagesspanne
1.46 1.62
Jahresspanne
0.18 6.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.58
- Eröffnung
- 1.58
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Tief
- 1.46
- Hoch
- 1.62
- Volumen
- 1.209 K
- Tagesänderung
- -7.59%
- Monatsänderung
- -10.98%
- 6-Monatsänderung
- -10.98%
- Jahresänderung
- -48.95%
