货币 / SMX
SMX: SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A
1.39 USD 0.01 (0.71%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SMX汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点1.38和高点1.43进行交易。
关注SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SMX新闻
- SMX完成塑料分类技术的概念验证试验
- SMX与REDWAVE合作提升塑料回收验证技术
- Singapore launches world’s first national plastics passport system
- SMX aims to create universal standard for recycled plastics tracking
- Singapore launches national plastic passport program with SMX tech
- What's Going On With SMX Stock Tuesday? - SMX (Security Matters) (NASDAQ:SMX)
- SMX stock soars as company offers free licensing of plastics passport
- SMX partners with Bio-Packaging for traceable sustainable packaging
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- SMX forms treasury subsidiary to expand digital asset operations
- SMX establishes treasury subsidiary in Ireland for digital assets
- SMX to begin trading on 4.1:1 reverse split basis from June 16
- SMX: The Defense Sector’s New Weapon in the War for Supply Chain Integrity
日范围
1.38 1.43
年范围
0.18 6.50
- 前一天收盘价
- 1.40
- 开盘价
- 1.41
- 卖价
- 1.39
- 买价
- 1.69
- 最低价
- 1.38
- 最高价
- 1.43
- 交易量
- 480
- 日变化
- -0.71%
- 月变化
- -15.24%
- 6个月变化
- -15.24%
- 年变化
- -51.40%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B