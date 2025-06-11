Валюты / SMX
SMX: SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A
1.40 USD 0.14 (9.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMX за сегодня изменился на -9.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.33, а максимальная — 1.44.
Следите за динамикой SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SMX
- SMX завершает испытания технологии сортировки пластика
- SMX completes proof-of-concept trials for plastic sorting technology
- SMX объединяется с REDWAVE для улучшения верификации переработки пластика
- SMX partners with REDWAVE to enhance plastic recycling verification
- Singapore launches world’s first national plastics passport system
- SMX aims to create universal standard for recycled plastics tracking
- Singapore launches national plastic passport program with SMX tech
- What's Going On With SMX Stock Tuesday? - SMX (Security Matters) (NASDAQ:SMX)
- SMX stock soars as company offers free licensing of plastics passport
- SMX partners with Bio-Packaging for traceable sustainable packaging
- SMX forms treasury subsidiary to expand digital asset operations
- SMX establishes treasury subsidiary in Ireland for digital assets
- SMX to begin trading on 4.1:1 reverse split basis from June 16
- SMX: The Defense Sector’s New Weapon in the War for Supply Chain Integrity
Дневной диапазон
1.33 1.44
Годовой диапазон
0.18 6.50
- Предыдущее закрытие
- 1.54
- Open
- 1.33
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Low
- 1.33
- High
- 1.44
- Объем
- 843
- Дневное изменение
- -9.09%
- Месячное изменение
- -14.63%
- 6-месячное изменение
- -14.63%
- Годовое изменение
- -51.05%
