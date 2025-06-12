Devises / SMX
SMX: SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A
1.46 USD 0.12 (7.59%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SMX a changé de -7.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.46 et à un maximum de 1.62.
Suivez la dynamique SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SMX Nouvelles
- SMX demonstrates breakthrough in plastic recycling technology
- SMX achève des essais de validation pour sa technologie de tri des plastiques
- SMX completes proof-of-concept trials for plastic sorting technology
- SMX s’associe à REDWAVE pour améliorer la vérification du recyclage du plastique
- SMX partners with REDWAVE to enhance plastic recycling verification
- Singapore launches world’s first national plastics passport system
- SMX aims to create universal standard for recycled plastics tracking
- Singapore launches national plastic passport program with SMX tech
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Science Applications Shares Fall After Q2 Results - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Dow Surges 200 Points; US Initial Jobless Claims Rise - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- What's Going On With SMX Stock Tuesday? - SMX (Security Matters) (NASDAQ:SMX)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- SMX stock soars as company offers free licensing of plastics passport
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- SMX partners with Bio-Packaging for traceable sustainable packaging
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- SMX forms treasury subsidiary to expand digital asset operations
- SMX establishes treasury subsidiary in Ireland for digital assets
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- SMX to begin trading on 4.1:1 reverse split basis from June 16
Range quotidien
1.46 1.62
Range Annuel
0.18 6.50
- Clôture Précédente
- 1.58
- Ouverture
- 1.58
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Plus Bas
- 1.46
- Plus Haut
- 1.62
- Volume
- 1.216 K
- Changement quotidien
- -7.59%
- Changement Mensuel
- -10.98%
- Changement à 6 Mois
- -10.98%
- Changement Annuel
- -48.95%
20 septembre, samedi