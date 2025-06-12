Moedas / SMX
SMX: SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A
1.58 USD 0.19 (13.67%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SMX para hoje mudou para 13.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.38 e o mais alto foi 1.65.
Veja a dinâmica do par de moedas SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SMX Notícias
- SMX demonstrates breakthrough in plastic recycling technology
- SMX completes proof-of-concept trials for plastic sorting technology
- SMX partners with REDWAVE to enhance plastic recycling verification
- Singapore launches world’s first national plastics passport system
- SMX aims to create universal standard for recycled plastics tracking
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Science Applications Shares Fall After Q2 Results - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Dow Surges 200 Points; US Initial Jobless Claims Rise - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- What's Going On With SMX Stock Tuesday? - SMX (Security Matters) (NASDAQ:SMX)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- SMX stock soars as company offers free licensing of plastics passport
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- SMX partners with Bio-Packaging for traceable sustainable packaging
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- SMX forms treasury subsidiary to expand digital asset operations
- SMX establishes treasury subsidiary in Ireland for digital assets
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- SMX to begin trading on 4.1:1 reverse split basis from June 16
Faixa diária
1.38 1.65
Faixa anual
0.18 6.50
- Fechamento anterior
- 1.39
- Open
- 1.40
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Low
- 1.38
- High
- 1.65
- Volume
- 2.772 K
- Mudança diária
- 13.67%
- Mudança mensal
- -3.66%
- Mudança de 6 meses
- -3.66%
- Mudança anual
- -44.76%
