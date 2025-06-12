Valute / SMX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SMX: SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A
1.46 USD 0.12 (7.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMX ha avuto una variazione del -7.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.46 e ad un massimo di 1.62.
Segui le dinamiche di SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMX News
- SMX demonstrates breakthrough in plastic recycling technology
- SMX completa test di prova per la tecnologia di smistamento della plastica
- SMX completes proof-of-concept trials for plastic sorting technology
- SMX si allea con REDWAVE per migliorare la verifica del riciclaggio della plastica
- SMX partners with REDWAVE to enhance plastic recycling verification
- Singapore launches world’s first national plastics passport system
- SMX aims to create universal standard for recycled plastics tracking
- Singapore launches national plastic passport program with SMX tech
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Science Applications Shares Fall After Q2 Results - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Dow Surges 200 Points; US Initial Jobless Claims Rise - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- What's Going On With SMX Stock Tuesday? - SMX (Security Matters) (NASDAQ:SMX)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- SMX stock soars as company offers free licensing of plastics passport
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- SMX partners with Bio-Packaging for traceable sustainable packaging
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- SMX forms treasury subsidiary to expand digital asset operations
- SMX establishes treasury subsidiary in Ireland for digital assets
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- SMX to begin trading on 4.1:1 reverse split basis from June 16
Intervallo Giornaliero
1.46 1.62
Intervallo Annuale
0.18 6.50
- Chiusura Precedente
- 1.58
- Apertura
- 1.58
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Minimo
- 1.46
- Massimo
- 1.62
- Volume
- 1.216 K
- Variazione giornaliera
- -7.59%
- Variazione Mensile
- -10.98%
- Variazione Semestrale
- -10.98%
- Variazione Annuale
- -48.95%
21 settembre, domenica