SMX: SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A

1.46 USD 0.12 (7.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SMX ha avuto una variazione del -7.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.46 e ad un massimo di 1.62.

Segui le dinamiche di SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.46 1.62
Intervallo Annuale
0.18 6.50
Chiusura Precedente
1.58
Apertura
1.58
Bid
1.46
Ask
1.76
Minimo
1.46
Massimo
1.62
Volume
1.216 K
Variazione giornaliera
-7.59%
Variazione Mensile
-10.98%
Variazione Semestrale
-10.98%
Variazione Annuale
-48.95%
21 settembre, domenica