통화 / SMX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SMX: SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A
1.46 USD 0.12 (7.59%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SMX 환율이 오늘 -7.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.46이고 고가는 1.62이었습니다.
SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMX News
- SMX demonstrates breakthrough in plastic recycling technology
- SMX, 플라스틱 분류 기술 개념 증명 완료
- SMX completes proof-of-concept trials for plastic sorting technology
- SMX, REDWAVE와 플라스틱 재활용 검증 파트너십 체결
- SMX partners with REDWAVE to enhance plastic recycling verification
- Singapore launches world’s first national plastics passport system
- SMX aims to create universal standard for recycled plastics tracking
- Singapore launches national plastic passport program with SMX tech
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Science Applications Shares Fall After Q2 Results - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Dow Surges 200 Points; US Initial Jobless Claims Rise - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), BrilliA (AMEX:BRIA)
- What's Going On With SMX Stock Tuesday? - SMX (Security Matters) (NASDAQ:SMX)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- SMX stock soars as company offers free licensing of plastics passport
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- SMX partners with Bio-Packaging for traceable sustainable packaging
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- SMX forms treasury subsidiary to expand digital asset operations
- SMX establishes treasury subsidiary in Ireland for digital assets
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- SMX to begin trading on 4.1:1 reverse split basis from June 16
일일 변동 비율
1.46 1.62
년간 변동
0.18 6.50
- 이전 종가
- 1.58
- 시가
- 1.58
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- 저가
- 1.46
- 고가
- 1.62
- 볼륨
- 1.216 K
- 일일 변동
- -7.59%
- 월 변동
- -10.98%
- 6개월 변동
- -10.98%
- 년간 변동율
- -48.95%
20 9월, 토요일