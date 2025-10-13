SMN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün ProShares UltraShort Materials hisse senedi 14.48 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 13.90 - 14.48 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 13.65 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7 değerine ulaştı. SMN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ProShares UltraShort Materials hisse senedi temettü ödüyor mu? ProShares UltraShort Materials hisse senedi şu anda 14.48 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 109.86% ve USD değerlerini izler. SMN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SMN hisse senedi nasıl alınır? ProShares UltraShort Materials hisselerini şu anki 14.48 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 14.48 ve Ask 14.78 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7 ve günlük değişim oranı 4.17% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SMN fiyat hareketlerini takip edin.

SMN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? ProShares UltraShort Materials hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 6.48 - 21.31 ve mevcut fiyatı 14.48 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 14.48 veya Ask 14.78 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 5.69% ve 6 aylık değişim oranı -9.10% değerlerini karşılaştırır. SMN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ProShares UltraShort Materials hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ProShares UltraShort Materials hisse senedi yıllık olarak 21.31 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 6.48 - 21.31). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 13.65 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares UltraShort Materials performansını takip edin.

ProShares UltraShort Materials hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ProShares UltraShort Materials (SMN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 6.48 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 14.48 ve hareket ettiği yıllık aralık 6.48 - 21.31 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SMN fiyat hareketlerini izleyin.