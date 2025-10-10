QuotazioniSezioni
Valute / SMN
SMN: ProShares UltraShort Materials

13.65 USD 0.04 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SMN ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.60 e ad un massimo di 13.65.

Segui le dinamiche di ProShares UltraShort Materials. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SMN oggi?

Oggi le azioni ProShares UltraShort Materials sono prezzate a 13.65. Viene scambiato all'interno di 13.60 - 13.65, la chiusura di ieri è stata 13.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SMN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares UltraShort Materials pagano dividendi?

ProShares UltraShort Materials è attualmente valutato a 13.65. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 97.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SMN.

Come acquistare azioni SMN?

Puoi acquistare azioni ProShares UltraShort Materials al prezzo attuale di 13.65. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 13.65 o 13.95, mentre 3 e 0.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SMN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SMN?

Investire in ProShares UltraShort Materials implica considerare l'intervallo annuale 6.48 - 21.31 e il prezzo attuale 13.65. Molti confrontano -0.36% e -14.31% prima di effettuare ordini su 13.65 o 13.95. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SMN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares UltraShort Materials?

Il prezzo massimo di ProShares UltraShort Materials nell'ultimo anno è stato 21.31. All'interno di 6.48 - 21.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 13.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares UltraShort Materials utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares UltraShort Materials?

Il prezzo più basso di ProShares UltraShort Materials (SMN) nel corso dell'anno è stato 6.48. Confrontandolo con gli attuali 13.65 e 6.48 - 21.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SMN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SMN?

ProShares UltraShort Materials ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 13.61 e 97.83%.

Intervallo Giornaliero
13.60 13.65
Intervallo Annuale
6.48 21.31
Chiusura Precedente
13.61
Apertura
13.60
Bid
13.65
Ask
13.95
Minimo
13.60
Massimo
13.65
Volume
3
Variazione giornaliera
0.29%
Variazione Mensile
-0.36%
Variazione Semestrale
-14.31%
Variazione Annuale
97.83%
