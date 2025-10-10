- Aperçu
SMN: ProShares UltraShort Materials
Le taux de change de SMN a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.60 et à un maximum de 13.65.
Suivez la dynamique ProShares UltraShort Materials. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SMN aujourd'hui ?
L'action ProShares UltraShort Materials est cotée à 13.65 aujourd'hui. Elle se négocie dans 13.60 - 13.65, a clôturé hier à 13.61 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de SMN présente ces mises à jour.
L'action ProShares UltraShort Materials verse-t-elle des dividendes ?
ProShares UltraShort Materials est actuellement valorisé à 13.65. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 97.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SMN.
Comment acheter des actions SMN ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares UltraShort Materials au cours actuel de 13.65. Les ordres sont généralement placés à proximité de 13.65 ou de 13.95, le 3 et le 0.37% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SMN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SMN ?
Investir dans ProShares UltraShort Materials implique de prendre en compte la fourchette annuelle 6.48 - 21.31 et le prix actuel 13.65. Beaucoup comparent -0.36% et -14.31% avant de passer des ordres à 13.65 ou 13.95. Consultez le graphique du cours de SMN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares UltraShort Materials ?
Le cours le plus élevé de ProShares UltraShort Materials l'année dernière était 21.31. Au cours de 6.48 - 21.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 13.61 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares UltraShort Materials sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares UltraShort Materials ?
Le cours le plus bas de ProShares UltraShort Materials (SMN) sur l'année a été 6.48. Sa comparaison avec 13.65 et 6.48 - 21.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SMN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SMN a-t-elle été divisée ?
ProShares UltraShort Materials a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 13.61 et 97.83% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 13.61
- Ouverture
- 13.60
- Bid
- 13.65
- Ask
- 13.95
- Plus Bas
- 13.60
- Plus Haut
- 13.65
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.29%
- Changement Mensuel
- -0.36%
- Changement à 6 Mois
- -14.31%
- Changement Annuel
- 97.83%
- Act
-
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Act
-
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Act
-
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Act
-
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 422
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev