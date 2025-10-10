CotaçõesSeções
Moedas / SMN
Voltar para Ações

SMN: ProShares UltraShort Materials

13.65 USD 0.04 (0.29%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SMN para hoje mudou para 0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.60 e o mais alto foi 13.65.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraShort Materials. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SMN hoje?

Hoje ProShares UltraShort Materials (SMN) está avaliado em 13.65. O instrumento é negociado dentro de 13.60 - 13.65, o fechamento de ontem foi 13.61, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SMN em tempo real.

As ações de ProShares UltraShort Materials pagam dividendos?

Atualmente ProShares UltraShort Materials está avaliado em 13.65. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 97.83% e USD. Monitore os movimentos de SMN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SMN?

Você pode comprar ações de ProShares UltraShort Materials (SMN) pelo preço atual 13.65. Ordens geralmente são executadas perto de 13.65 ou 13.95, enquanto 3 e 0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SMN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SMN?

Investir em ProShares UltraShort Materials envolve considerar a faixa anual 6.48 - 21.31 e o preço atual 13.65. Muitos comparam -0.36% e -14.31% antes de enviar ordens em 13.65 ou 13.95. Estude as mudanças diárias de preço de SMN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ProShares UltraShort Materials?

O maior preço de ProShares UltraShort Materials (SMN) no último ano foi 21.31. As ações oscilaram bastante dentro de 6.48 - 21.31, e a comparação com 13.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares UltraShort Materials no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ProShares UltraShort Materials?

O menor preço de ProShares UltraShort Materials (SMN) no ano foi 6.48. A comparação com o preço atual 13.65 e 6.48 - 21.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SMN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SMN?

No passado ProShares UltraShort Materials passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 13.61 e 97.83% após os eventos corporativos.

Faixa diária
13.60 13.65
Faixa anual
6.48 21.31
Fechamento anterior
13.61
Open
13.60
Bid
13.65
Ask
13.95
Low
13.60
High
13.65
Volume
3
Mudança diária
0.29%
Mudança mensal
-0.36%
Mudança de 6 meses
-14.31%
Mudança anual
97.83%
10 outubro, sexta-feira
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
55.0
Projeç.
55.2
Prév.
55.1
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
51.2
Projeç.
49.8
Prév.
51.7
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.8%
Prév.
4.7%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.7%
Projeç.
4.0%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
422
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
549
18:00
USD
Saldo Orçamental Federal
Atu.
Projeç.
$​57.6 bilh
Prév.
$​-344.8 bilh
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.