SMN: ProShares UltraShort Materials
A taxa do SMN para hoje mudou para 0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.60 e o mais alto foi 13.65.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraShort Materials. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SMN hoje?
Hoje ProShares UltraShort Materials (SMN) está avaliado em 13.65. O instrumento é negociado dentro de 13.60 - 13.65, o fechamento de ontem foi 13.61, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SMN em tempo real.
As ações de ProShares UltraShort Materials pagam dividendos?
Atualmente ProShares UltraShort Materials está avaliado em 13.65. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 97.83% e USD. Monitore os movimentos de SMN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SMN?
Você pode comprar ações de ProShares UltraShort Materials (SMN) pelo preço atual 13.65. Ordens geralmente são executadas perto de 13.65 ou 13.95, enquanto 3 e 0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SMN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SMN?
Investir em ProShares UltraShort Materials envolve considerar a faixa anual 6.48 - 21.31 e o preço atual 13.65. Muitos comparam -0.36% e -14.31% antes de enviar ordens em 13.65 ou 13.95. Estude as mudanças diárias de preço de SMN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares UltraShort Materials?
O maior preço de ProShares UltraShort Materials (SMN) no último ano foi 21.31. As ações oscilaram bastante dentro de 6.48 - 21.31, e a comparação com 13.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares UltraShort Materials no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares UltraShort Materials?
O menor preço de ProShares UltraShort Materials (SMN) no ano foi 6.48. A comparação com o preço atual 13.65 e 6.48 - 21.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SMN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SMN?
No passado ProShares UltraShort Materials passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 13.61 e 97.83% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 13.61
- Open
- 13.60
- Bid
- 13.65
- Ask
- 13.95
- Low
- 13.60
- High
- 13.65
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.29%
- Mudança mensal
- -0.36%
- Mudança de 6 meses
- -14.31%
- Mudança anual
- 97.83%
- Atu.
- 55.0
- Projeç.
- 55.2
- Prév.
- 55.1
- Atu.
- 51.2
- Projeç.
- 49.8
- Prév.
- 51.7
- Atu.
- 4.6%
- Projeç.
- 4.8%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
- 3.7%
- Projeç.
- 4.0%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 422
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- $57.6 bilh
- Prév.
- $-344.8 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.