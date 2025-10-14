- 概要
SMN: ProShares UltraShort Materials
SMNの今日の為替レートは、-3.31%変化しました。日中、通貨は1あたり14.00の安値と14.00の高値で取引されました。
ProShares UltraShort Materialsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
SMN株の現在の価格は？
ProShares UltraShort Materialsの株価は本日14.00です。14.00 - 14.00内で取引され、前日の終値は14.48、取引量は1に達しました。SMNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares UltraShort Materialsの株は配当を出しますか？
ProShares UltraShort Materialsの現在の価格は14.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は102.90%やUSDにも注目します。SMNの動きはライブチャートで確認できます。
SMN株を買う方法は？
ProShares UltraShort Materialsの株は現在14.00で購入可能です。注文は通常14.00または14.30付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。SMNの最新情報はライブチャートで確認できます。
SMN株に投資する方法は？
ProShares UltraShort Materialsへの投資では、年間の値幅6.48 - 21.31と現在の14.00を考慮します。注文は多くの場合14.00や14.30で行われる前に、2.19%や-12.12%と比較されます。SMNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares UltraShort Materialsの株の最高値は？
ProShares UltraShort Materialsの過去1年の最高値は21.31でした。6.48 - 21.31内で株価は大きく変動し、14.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraShort Materialsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares UltraShort Materialsの株の最低値は？
ProShares UltraShort Materials(SMN)の年間最安値は6.48でした。現在の14.00や6.48 - 21.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SMNの動きはライブチャートで確認できます。
SMNの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares UltraShort Materialsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.48、102.90%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.48
- 始値
- 14.00
- 買値
- 14.00
- 買値
- 14.30
- 安値
- 14.00
- 高値
- 14.00
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -3.31%
- 1ヶ月の変化
- 2.19%
- 6ヶ月の変化
- -12.12%
- 1年の変化
- 102.90%
