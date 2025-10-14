- Panorámica
SMN: ProShares UltraShort Materials
El tipo de cambio de SMN de hoy ha cambiado un -3.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.00, mientras que el máximo ha alcanzado 14.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraShort Materials. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SMN hoy?
ProShares UltraShort Materials (SMN) se evalúa hoy en 14.00. El instrumento se negocia dentro de 14.00 - 14.00; el cierre de ayer ha sido 14.48 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SMN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares UltraShort Materials?
ProShares UltraShort Materials se evalúa actualmente en 14.00. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 102.90% y USD. Monitoree los movimientos de SMN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SMN?
Puede comprar acciones de ProShares UltraShort Materials (SMN) al precio actual de 14.00. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.00 o 14.30, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SMN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SMN?
Invertir en ProShares UltraShort Materials implica tener en cuenta el rango anual 6.48 - 21.31 y el precio actual 14.00. Muchos comparan 2.19% y -12.12% antes de colocar órdenes en 14.00 o 14.30. Estudie los cambios diarios de precios de SMN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares UltraShort Materials?
El precio más alto de ProShares UltraShort Materials (SMN) en el último año ha sido 21.31. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 6.48 - 21.31, una comparación con 14.48 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares UltraShort Materials en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares UltraShort Materials?
El precio más bajo de ProShares UltraShort Materials (SMN) para el año ha sido 6.48. La comparación con los actuales 14.00 y 6.48 - 21.31 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SMN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SMN?
En el pasado, ProShares UltraShort Materials ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.48 y 102.90% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.48
- Open
- 14.00
- Bid
- 14.00
- Ask
- 14.30
- Low
- 14.00
- High
- 14.00
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -3.31%
- Cambio mensual
- 2.19%
- Cambio a 6 meses
- -12.12%
- Cambio anual
- 102.90%
