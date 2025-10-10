报价部分
货币 / SMN
回到股票

SMN: ProShares UltraShort Materials

13.65 USD 0.04 (0.29%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SMN汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点13.60和高点13.65进行交易。

关注ProShares UltraShort Materials动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SMN股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort Materials股票今天的定价为13.65。它在13.60 - 13.65范围内交易，昨天的收盘价为13.61，交易量达到3。SMN的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Materials股票是否支付股息？

ProShares UltraShort Materials目前的价值为13.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注97.83%和USD。实时查看图表以跟踪SMN走势。

如何购买SMN股票？

您可以以13.65的当前价格购买ProShares UltraShort Materials股票。订单通常设置在13.65或13.95附近，而3和0.37%显示市场活动。立即关注SMN的实时图表更新。

如何投资SMN股票？

投资ProShares UltraShort Materials需要考虑年度范围6.48 - 21.31和当前价格13.65。许多人在以13.65或13.95下订单之前，会比较-0.36%和。实时查看SMN价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Materials股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort Materials的最高价格是21.31。在6.48 - 21.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Materials的绩效。

ProShares UltraShort Materials股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort Materials（SMN）的最低价格为6.48。将其与当前的13.65和6.48 - 21.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMN股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort Materials历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.61和97.83%中可见。

日范围
13.60 13.65
年范围
6.48 21.31
前一天收盘价
13.61
开盘价
13.60
卖价
13.65
买价
13.95
最低价
13.60
最高价
13.65
交易量
3
日变化
0.29%
月变化
-0.36%
6个月变化
-14.31%
年变化
97.83%
