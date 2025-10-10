КотировкиРазделы
SMN: ProShares UltraShort Materials

13.65 USD 0.04 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMN за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.60, а максимальная — 13.65.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Materials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMN сегодня?

ProShares UltraShort Materials (SMN) сегодня оценивается на уровне 13.65. Инструмент торгуется в пределах 13.60 - 13.65, вчерашнее закрытие составило 13.61, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Materials?

ProShares UltraShort Materials в настоящее время оценивается в 13.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 97.83% и USD. Отслеживайте движения SMN на графике в реальном времени.

Как купить акции SMN?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Materials (SMN) по текущей цене 13.65. Ордера обычно размещаются около 13.65 или 13.95, тогда как 3 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMN?

Инвестирование в ProShares UltraShort Materials предполагает учет годового диапазона 6.48 - 21.31 и текущей цены 13.65. Многие сравнивают -0.36% и -14.31% перед размещением ордеров на 13.65 или 13.95. Изучайте ежедневные изменения цены SMN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Materials?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Materials (SMN) за последний год составила 21.31. Акции заметно колебались в пределах 6.48 - 21.31, сравнение с 13.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Materials на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Materials?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Materials (SMN) за год составила 6.48. Сравнение с текущими 13.65 и 6.48 - 21.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMN?

В прошлом ProShares UltraShort Materials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.61 и 97.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.60 13.65
Годовой диапазон
6.48 21.31
Предыдущее закрытие
13.61
Open
13.60
Bid
13.65
Ask
13.95
Low
13.60
High
13.65
Объем
3
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
-0.36%
6-месячное изменение
-14.31%
Годовое изменение
97.83%
10 октября, пятница
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
55.0
Прог.
55.2
Пред.
55.1
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
51.2
Прог.
49.8
Пред.
51.7
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
4.6%
Прог.
4.8%
Пред.
4.7%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
3.7%
Прог.
4.0%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
422
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
18:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
$​57.6 млрд
Пред.
$​-344.8 млрд
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.