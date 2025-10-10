- Обзор рынка
SMN: ProShares UltraShort Materials
Курс SMN за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.60, а максимальная — 13.65.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Materials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMN сегодня?
ProShares UltraShort Materials (SMN) сегодня оценивается на уровне 13.65. Инструмент торгуется в пределах 13.60 - 13.65, вчерашнее закрытие составило 13.61, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Materials?
ProShares UltraShort Materials в настоящее время оценивается в 13.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 97.83% и USD. Отслеживайте движения SMN на графике в реальном времени.
Как купить акции SMN?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Materials (SMN) по текущей цене 13.65. Ордера обычно размещаются около 13.65 или 13.95, тогда как 3 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMN?
Инвестирование в ProShares UltraShort Materials предполагает учет годового диапазона 6.48 - 21.31 и текущей цены 13.65. Многие сравнивают -0.36% и -14.31% перед размещением ордеров на 13.65 или 13.95. Изучайте ежедневные изменения цены SMN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Materials?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Materials (SMN) за последний год составила 21.31. Акции заметно колебались в пределах 6.48 - 21.31, сравнение с 13.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Materials на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Materials?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Materials (SMN) за год составила 6.48. Сравнение с текущими 13.65 и 6.48 - 21.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMN?
В прошлом ProShares UltraShort Materials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.61 и 97.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.61
- Open
- 13.60
- Bid
- 13.65
- Ask
- 13.95
- Low
- 13.60
- High
- 13.65
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- -0.36%
- 6-месячное изменение
- -14.31%
- Годовое изменение
- 97.83%
- Акт.
- 55.0
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
- 51.2
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.7%
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.