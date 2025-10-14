- Übersicht
SMN: ProShares UltraShort Materials
Der Wechselkurs von SMN hat sich für heute um -3.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.00 bis zu einem Hoch von 14.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Materials-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SMN heute?
Die Aktie von ProShares UltraShort Materials (SMN) notiert heute bei 14.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von 14.00 - 14.00 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.48 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von SMN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SMN Dividenden?
ProShares UltraShort Materials wird derzeit mit 14.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 102.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SMN zu verfolgen.
Wie kaufe ich SMN-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares UltraShort Materials (SMN) zum aktuellen Kurs von 14.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.00 oder 14.30 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SMN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SMN-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares UltraShort Materials müssen die jährliche Spanne 6.48 - 21.31 und der aktuelle Kurs 14.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.19% und -12.12%, bevor sie Orders zu 14.00 oder 14.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SMN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort Materials?
Der höchste Kurs von ProShares UltraShort Materials (SMN) im vergangenen Jahr lag bei 21.31. Innerhalb von 6.48 - 21.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares UltraShort Materials mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort Materials?
Der niedrigste Kurs von ProShares UltraShort Materials (SMN) im Laufe des Jahres betrug 6.48. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.00 und der Spanne 6.48 - 21.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SMN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SMN statt?
ProShares UltraShort Materials hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.48 und 102.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.48
- Eröffnung
- 14.00
- Bid
- 14.00
- Ask
- 14.30
- Tief
- 14.00
- Hoch
- 14.00
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -3.31%
- Monatsänderung
- 2.19%
- 6-Monatsänderung
- -12.12%
- Jahresänderung
- 102.90%
