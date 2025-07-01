Dövizler / SMIN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SMIN: Ishares MSCI India Small Cap ETF
75.11 USD 0.46 (0.62%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SMIN fiyatı bugün 0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.87 ve Yüksek fiyatı olarak 75.21 aralığında işlem gördü.
Ishares MSCI India Small Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMIN haberleri
- Global Economic Outlook: September 2025
- Kepler Cheuvreux, FY sonuçları öncesinde Smiths Group hisse fiyat hedefini yükseltti
- Kepler Cheuvreux raises Smiths Group stock price target ahead of FY results
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- RBI Holds Steady, But Growth Risks Could Pave Way For Q4 Rate Cut
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Weekly Commentary: One Serious Silly Season
- The Case For Holding SMIN: Risks, Rewards, And Relativity (BATS:SMIN)
- Weekly Commentary: Not Restrictive
- Tariffs, Schmarriffs
- Weekly Commentary: The Return Of Tariffs
- Opportunity Amidst Uncertainty
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Letter Day Brings Back The Spirit Of Liberation Day
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- 2025 Midyear Global Outlook
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
Günlük aralık
74.87 75.21
Yıllık aralık
61.54 86.44
- Önceki kapanış
- 74.65
- Açılış
- 74.95
- Satış
- 75.11
- Alış
- 75.41
- Düşük
- 74.87
- Yüksek
- 75.21
- Hacim
- 157
- Günlük değişim
- 0.62%
- Aylık değişim
- 3.73%
- 6 aylık değişim
- 10.72%
- Yıllık değişim
- -13.11%
21 Eylül, Pazar