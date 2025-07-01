FiyatlarBölümler
Dövizler / SMIN
Geri dön - Hisse senetleri

SMIN: Ishares MSCI India Small Cap ETF

75.11 USD 0.46 (0.62%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SMIN fiyatı bugün 0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.87 ve Yüksek fiyatı olarak 75.21 aralığında işlem gördü.

Ishares MSCI India Small Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMIN haberleri

Günlük aralık
74.87 75.21
Yıllık aralık
61.54 86.44
Önceki kapanış
74.65
Açılış
74.95
Satış
75.11
Alış
75.41
Düşük
74.87
Yüksek
75.21
Hacim
157
Günlük değişim
0.62%
Aylık değişim
3.73%
6 aylık değişim
10.72%
Yıllık değişim
-13.11%
21 Eylül, Pazar