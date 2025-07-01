Devises / SMIN
SMIN: Ishares MSCI India Small Cap ETF
75.11 USD 0.46 (0.62%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SMIN a changé de 0.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.87 et à un maximum de 75.21.
Suivez la dynamique Ishares MSCI India Small Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMIN Nouvelles
Range quotidien
74.87 75.21
Range Annuel
61.54 86.44
- Clôture Précédente
- 74.65
- Ouverture
- 74.95
- Bid
- 75.11
- Ask
- 75.41
- Plus Bas
- 74.87
- Plus Haut
- 75.21
- Volume
- 157
- Changement quotidien
- 0.62%
- Changement Mensuel
- 3.73%
- Changement à 6 Mois
- 10.72%
- Changement Annuel
- -13.11%
20 septembre, samedi