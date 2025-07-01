Валюты / SMIN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SMIN: Ishares MSCI India Small Cap ETF
75.11 USD 0.46 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMIN за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.87, а максимальная — 75.21.
Следите за динамикой Ishares MSCI India Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SMIN
- Global Economic Outlook: September 2025
- Kepler Cheuvreux повышает целевую цену акций Smiths Group перед публикацией годовых результатов
- Kepler Cheuvreux raises Smiths Group stock price target ahead of FY results
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- RBI Holds Steady, But Growth Risks Could Pave Way For Q4 Rate Cut
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Weekly Commentary: One Serious Silly Season
- The Case For Holding SMIN: Risks, Rewards, And Relativity (BATS:SMIN)
- Weekly Commentary: Not Restrictive
- Tariffs, Schmarriffs
- Weekly Commentary: The Return Of Tariffs
- Opportunity Amidst Uncertainty
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Letter Day Brings Back The Spirit Of Liberation Day
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- 2025 Midyear Global Outlook
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
Дневной диапазон
74.87 75.21
Годовой диапазон
61.54 86.44
- Предыдущее закрытие
- 74.65
- Open
- 74.95
- Bid
- 75.11
- Ask
- 75.41
- Low
- 74.87
- High
- 75.21
- Объем
- 157
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- 3.73%
- 6-месячное изменение
- 10.72%
- Годовое изменение
- -13.11%
21 сентября, воскресенье