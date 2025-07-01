КотировкиРазделы
SMIN: Ishares MSCI India Small Cap ETF

75.11 USD 0.46 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMIN за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.87, а максимальная — 75.21.

Следите за динамикой Ishares MSCI India Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
74.87 75.21
Годовой диапазон
61.54 86.44
Предыдущее закрытие
74.65
Open
74.95
Bid
75.11
Ask
75.41
Low
74.87
High
75.21
Объем
157
Дневное изменение
0.62%
Месячное изменение
3.73%
6-месячное изменение
10.72%
Годовое изменение
-13.11%
21 сентября, воскресенье