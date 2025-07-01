通貨 / SMIN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SMIN: Ishares MSCI India Small Cap ETF
74.65 USD 0.40 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMINの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり74.30の安値と75.11の高値で取引されました。
Ishares MSCI India Small Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMIN News
- Global Economic Outlook: September 2025
- ケプラー・シュヴルー、スミス・グループの目標株価を通期決算前に引き上げ
- Kepler Cheuvreux raises Smiths Group stock price target ahead of FY results
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- RBI Holds Steady, But Growth Risks Could Pave Way For Q4 Rate Cut
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Weekly Commentary: One Serious Silly Season
- The Case For Holding SMIN: Risks, Rewards, And Relativity (BATS:SMIN)
- Weekly Commentary: Not Restrictive
- Tariffs, Schmarriffs
- Weekly Commentary: The Return Of Tariffs
- Opportunity Amidst Uncertainty
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Letter Day Brings Back The Spirit Of Liberation Day
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- 2025 Midyear Global Outlook
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
1日のレンジ
74.30 75.11
1年のレンジ
61.54 86.44
- 以前の終値
- 75.05
- 始値
- 75.10
- 買値
- 74.65
- 買値
- 74.95
- 安値
- 74.30
- 高値
- 75.11
- 出来高
- 484
- 1日の変化
- -0.53%
- 1ヶ月の変化
- 3.09%
- 6ヶ月の変化
- 10.04%
- 1年の変化
- -13.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K